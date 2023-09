Esselunga prosegue l'espansione a Roma: nuovo supermarket a viale Liegi

Esselunga prosegue la sua espansione nel Lazio, in particolare nel mercato romano, con l’apertura, ieri, di un nuovo supermarket in viale Liegi 18, tra i quartieri Pinciano e Parioli. Si tratta del quarto punto vendita del gruppo nella Capitale, il primo supermercato di formato ‘medio’ (con una superficie di vendita di 560 metri quadri), dopo l’apertura del superstore in via Prenestina nel 2017 e dei due LaEsse (negozi più piccoli dove c’è anche l’ospitalità) inaugurati nel 2021 e nel 2022 .

Nel Lazio Esselunga è presente dal 2014 anche ad Aprilia (LT) e dal 2018 con il servizio e-commerce, disponibile tramite la app e il sito, già attivo in 50 comuni nelle province di Latina e di Roma. Se nel Lazio Esselunga non è sbarcata prima è "per un semplice fatto di opportunità. Noi – spiega Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga – siamo un’azienda molto centralizzata e quindi riusciamo a servire bene i negozi se sono vicini, nel raggio di 200-250 chilometri, rispetto al nostro centro di distribuzione. Roma era un po’ fuori, però da Firenze riusciamo a raggiungerla con una certa facilità e quindi, già molti anni fa, abbiamo deciso di allargarci".

Una scommessa complessa che, tuttavia, sta dando risultati sorprendenti. Se a Milano Esselunga è sinonimo di supermercato a Roma il marchio è ancora poco conosciuto e, soprattutto, sottorappresentato. Ma i riscontri appaiono migliori delle attese. E anche se dal management non si sbilanciano non è esclusa un’espansione futura. A frenare una penetrazione più capillare sul territorio è, in primis, la difficoltà nel reperire spazi idonei nella Capitale. "L’espansione su Roma è estremamente complessa e molto lenta. Mancano gli spazi ma – spiega Villa – con il format piccolo LaEsse riusciamo a essere presenti in città. Il nostro format ideale è, tuttavia, il superstore con metrature dai 2.500 ai 4mila metri quadri che, chiaramente, sono molto più complesse da trovare".

Ad oggi non ci sono tempi certi ma, disponibilità degli spazi permettendo, l’idea di Esselunga – assicura Villa – è di ampliare la presenza a Roma, magari con il formato supermarket come quello inaugurato ieri. "Teniamo molto a Roma, per le dimensioni, perché è la Capitale e perché la popolazione ci ha accolto molto bene. Noi siamo un’azienda completamente italiana, che lavora su fornitori e su prodotti italiani, con una particolare attenzione alla tradizione gastronomica del nostro Paese".

Giulia Prosperetti