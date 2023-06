Esportazioni oltre quota 660 miliardi

Le esportazioni italiane cresceranno 6,8% a 660 miliardi a fine anno, per salire del 4,6% nel 2024 e del 3,8% medio annuo nei due anni successivi. È quanto si legge nel Rapporto Export 2023 di Sace, presentato in Piazza Affari dall’ad Alessandra Ricci. Secondo la società, che garantisce le imprese italiane all’estero, "la transizione energetica e la rivoluzione digitale stanno emergendo sempre più chiaramente come fenomeni destinati, con velocità diverse, a incidere profondamente sulla capacità delle imprese di presidiare i mercati esteri". In particolare "è forte la spinta degli investimenti in nuove tecnologie come il 4.0 e l’intelligenza artificiale, ma sono necessari anche formazione e nuovi modelli di business".

"Le imprese che investono in 4.0 e innovano il proprio modello di business – continua l’analisi – hanno una probabilità di esportare superiore di circa 3 volte rispetto a quelle che investono senza modificare il proprio modello".

Red.Eco