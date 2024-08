Espansione del team e nuove opportunità di carriera nella startup fintech Sibill

Nell'attuale panorama economico italiano, caratterizzato da una crescente digitalizzazione, emerge una realtà innovativa che sta ridefinendo il modo in cui le piccole e medie imprese (PMI) gestiscono i loro processi contabili e finanziari. Sibill, startup milanese specializzata in soluzioni Software as a Service (SaaS), si sta affermando come un player di rilievo nel settore fintech, offrendo strumenti all'avanguardia per semplificare e ottimizzare la gestione aziendale.

Una crescita esponenziale e un futuro promettente

Fondata nel 2021 da Mattia Montepara (nella foto) Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, Sibill ha registrato una crescita impressionante. La startup ha già raccolto 6,2 milioni di euro di finanziamenti, attirando l'attenzione di importanti investitori internazionali. Questo successo si riflette anche nei numeri: ad aprile 2024, Sibill ha visto un incremento di 11 volte del valore dei ricavi ricorrenti (ARR) rispetto all'anno precedente, con un trend di crescita della clientela superiore all'11% mensile.

Innovazione al servizio delle PMI

La piattaforma Sibill offre una soluzione integrata per:

Fatturazione elettronica

Gestione dello scadenzario

Pianificazione e controllo della cassa

Centralizzazione dei dati finanziari

Questi strumenti permettono alle PMI di automatizzare processi ripetitivi, risparmiando tempo prezioso e migliorando l'efficienza operativa. La modalità SaaS garantisce inoltre un investimento contenuto e un aggiornamento costante del software, assicurando la massima sicurezza dei dati gestiti.

Espansione del team e nuove opportunità

Per sostenere la sua rapida crescita, Sibill ha annunciato un ambizioso piano di espansione. L'obiettivo è triplicare il team entro un anno, con l'inserimento di 20 nuovi talenti entro la fine del 2024. Le posizioni aperte includono:

Software Engineer

Product Manager

Designer

Sales

Marketing

Customer Success

Sia profili mid-senior che junior sono ricercati per contribuire all'ulteriore sviluppo della piattaforma e alla sua diffusione sul mercato.

È possibile effettuare la propria candidatura direttamente su Linkedin, cercando “Sibill” oppure scrivendo a [email protected].

“Siamo alla ricerca di giovani appassionati che con il proprio talento e entusiasmo possano contribuire non solo alla crescita di Sibill ma anche al successo delle PMI che serviamo e che rappresentano un asset cruciale per la crescita del nostro Paese” sottolinea Mattia Montepara, Co-founder e Ceo di Sibill. “Sono convinto che, con una squadra ancora più forte e diversificata, possiamo aiutare le imprese a raggiungere nuovi livelli di efficienza operativa, innovando e automatizzando il modo in cui gestiscono i propri processi contabili e decisionali. Una necessità questa sempre più sentita come conferma anche la crescita che abbiamo registrato negli ultimi 12 mesi in cui abbiamo quintuplicato le PMI che serviamo”.

Prospettive future e sfide del mercato

Il successo di Sibill evidenzia il crescente interesse per soluzioni fintech innovative nel mercato italiano. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nel 2019 ha aperto nuove opportunità per startup come Sibill, che hanno saputo rispondere efficacemente alle esigenze di semplificazione e digitalizzazione delle PMI.

Tuttavia, la sfida per il futuro sarà mantenere questo slancio innovativo e continuare ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. Con una base di oltre 30.000 dipendenti di aziende clienti e più di 1 miliardo di euro di fatturato generato dalle PMI che utilizzano i suoi servizi, Sibill si posiziona come un punto di riferimento nel settore fintech italiano.

In conclusione, Sibill rappresenta un esempio virtuoso di come l'innovazione tecnologica possa supportare concretamente il tessuto imprenditoriale italiano, offrendo soluzioni efficaci per affrontare le sfide della digitalizzazione e dell'efficienza operativa. Con una visione chiara e un team in espansione, la startup si prepara a giocare un ruolo sempre più importante nel futuro dell'economia digitale italiana.