Come risparmiare sui viaggi grazie agli errori tariffari dei tour operator (error fares)

Roma, 18 luglio 2023 – L’arrivo dell’estate e la voglia di staccare la spina dalla routine spinge molte persone a desiderare una vacanza, ma spesso questa volontà si scontra con le proprie disponibilità economiche. Partire, infatti, non è quasi mai una pratica conveniente da un punto di vista monetario, soprattutto se ci si muove in periodi di alta stagione. Tuttavia ci sono una serie di buone pratiche che possono essere seguite per risparmiare, dalla prenotazione anticipata alle offerte last minute passando per gli errori tariffari (error fares). In quest’ultimo caso si può parlare di vere e proprie tariffe pazze estremamente convenienti per i clienti che, però, restano solitamente a disposizione solo per pochi minuti.

Prenotare le vacanze con gli error fares

Per provare a risparmiare sulle vacanze con gli error fares è necessario partire da una loro piena comprensione. Si tratta, come in parte già accennato, di tariffe molto scontate che vengono messe online per errore dagli operatori turistici, siano essi strutture ricettive, aziende di trasporto o di servizi. Le tariffe pazze, dunque, sono quasi sempre figlie di un errore umano, con gli addetti al caricamento delle tariffe online che possono sbagliare a caricare una cifra o, magari, hanno mal compreso una comunicazione ricevuta da una struttura alberghiera o da una compagnia aerea. È inoltre importante aggiungere che l’errore può essere di varie tipologie: - tecnico, causato dunque da un bug del software; - dovuto al cambio di valuta; - voluto, con l’azienda stessa che imposta una strategia di prezzi al ribasso per spingere i clienti a scegliere i propri beni e servizi. Le offerte, in questo caso più marcatamente vantaggiose, rimangono online per pochi minuti, con il soggetto economico che spinge con questa tecnica la propria notorietà e, soprattutto, acquisisce molti contatti dai cliente. Le perdite economiche, con le offerte che scadono dopo poco, sono praticamente nulle, mentre il vantaggio di aver acquisito contatti è enorme.

Error fares, quanto durano

Gli error fares, come più volte ribadito, hanno una durata molto breve sul web, da pochi minuti fino ad un massimo di 24 ore. Viene da sé che per approfittare di queste tariffe vantaggiose è necessario effettuare un controllo costante dell’andamento dei prezzi ed essere fortunati. ll consiglio, per evitare di stare collegati h 24 con più siti di promozione turistica, è quello di attivare le notifiche via mail o sms da parte dei motori di ricerca di voli, treni, noleggi e hotel. In questo modo si potrà più tempestivamente sfruttare gli error fares. Ci sono anche dei siti di riferimento specializzati in questo tipo di ricerca quali, ad esempio: The Flight Deal, Secret Flying, Error Fare Alerts, Fly4Free, ITA Matrix, Skiplagged e Scott’s Cheap Flights.

È valida la prenotazione con error fares?

Nel momento in cui si prenota una vacanza o parte di essa sfruttando un error fares, i problemi potrebbero non essere finiti. Spesso, infatti, chi per sbaglio ha applicato quel prezzo così vantaggioso per il cliente potrebbe annullare la prenotazione. Tale pratica riguarda soprattutto le compagnie aeree, con i viaggiatori che vengono lasciati a terra e hanno diritto soltanto ad un rimborso. La magra consolazione di vedersi restituiti i soldi, però, può portare all’annullamento della vacanza.