L’eredità economica di Armani. La bocconiana: “Dell’Orco al timone. Tra 5 anni nuovi scenari”

Roma, 6 settembre 2025 – “Il caso Armani è veramente unico, è uno dei pochissimi esempi di coincidenza tra stilista, imprenditore e proprietario. Uno stilista-imprenditore che ha avuto in mano fino alla fine il 99.9% della sua azienda. Una peculiarità che, nel suo caso, ha portato grandi risultati. È stato sempre un maniaco del controllo: in azienda non cambiavano nemmeno il colore della scatoletta di fiammiferi sul tavolo senza il consenso del signor Armani. Quindi è evidente che non potrà non esserci un impatto significativo sul brand. Tanto quanto è stata chiave la sua presenza nel momento di successo, tanto evidentemente si sentirà ancora di più la mancanza di una figura con un carisma e una visione così delineate”.

A tratteggiare i possibili sviluppi futuri dell’azienda dopo la scomparsa di Giorgio Armani è Emanuela Prandelli, direttore Master in Fashion, Experience and Design Management Sda Bocconi.

Lo stilista Giorgio Armani in passerella dopo una sfilata con la nipote Silvana

In attesa dei dettagli del testamento, le indicazioni contenute nello Statuto della futura Giorgio Armani spa rappresentano una precauzione sufficiente a garantire la continuità?

“Credo che negli ultimi anni Armani abbia cercato di costruire un po’ di squadra: un grande cambiamento rispetto al passato. Da ‘uomo solo’ è diventato capace di contornarsi di persone giuste. Ha creato una sorta di binario, identificando delle figure che possano garantire continuità all’azienda per cui per i prossimi 5 anni grandi scossoni non sono attesi. Detto questo è evidente che ci saranno difficoltà che richiederanno di creare una squadra ancora più strutturata”.

Chi assumerà le redini?

“È difficile sbilanciarsi. Nell’immediato c’è un team pronto a continuare il suo lavoro. Nel breve periodo immagino che Leo Dell’Orco e la nipote Silvana avranno un ruolo sicuramente chiave nello sviluppo delle collezioni. Andrea Camerana continuerà ad avere un ruolo importante anche nella transizione verso la sostenibilità”.

Emanuela Prandelli, direttore Master in Fashion, Experience and Design Management Sda Bocconi

Che ruolo avrà la Fondazione Armani?

“Continuerà a giocare un ruolo importante nel consentire l’evoluzione dell’azienda in continuità, custodendo i valori sottesi alla realtà Giorgio Armani”.

Nel lungo periodo la società cederà ai tentativi di acquisizioni da parte dei grandi colossi internazionali come Lvmh e Kering?

“Non si può escludere. Sicuramente Armani ha avuto il pregio di riuscire per tanti anni, con orgoglio, a mantenere la sua indipendenza nonostante le ‘avance’ che ha ricevuto a partire dagli anni ’90, anche da Gucci. Gli scenari rispetto a qualche anno fa stanno progressivamente cambiando e oggi, in un settore caratterizzato da forti spinte al consolidamento, dove i capitali necessari per essere competitivi sono sempre più significativi, sta diventando sempre più complesso operare in una modalità orientata alla totale indipendenza”.

Decorsi 5 anni lo Statuto rende possibile la quotazione in Borsa. È un’ipotesi plausibile?

“Se spingiamo lo sguardo così avanti si aprono diversi scenari: questa è una delle ipotesi possibili come può essere l’entrare a far parte di un gruppo o l’avvio di un processo di consolidamento con altre aziende italiane. Basti pensare che cinque anni fa mai avremmo potuto immaginare la situazione in cui si trova oggi il mercato del lusso”.