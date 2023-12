Erasmus+ 2024: 4,3 miliardi di euro per la mobilità internazionale

Roma, 8 dicembre 2023 – Erasmus+, con un bilancio di 4,3 miliardi di euro, sosterrà le esperienze transnazionali di alunni e studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale per il prossimo anno. Inoltre, offre l'opportunità di partecipazione anche ai discenti adulti, agli educatori e al personale, nonché ai giovani nell’ambito di programmi di apprendimento informale.

Per attenuare gli effetti dell'inflazione sui partecipanti che studiano all'estero, il programma aumenterà gli importi delle borse di mobilità. Seguendo lo stesso approccio adottato per l'invito del 2023, gli importi delle borse individuali per gli studenti all'estero saranno adeguati del 5,9% per la maggior parte delle azioni di mobilità dell'invito del 2024. Tale aumento si aggiunge a un primo adeguamento del 12,27% nel 2023.

I numeri dell’Erasmus+ in Italia

Secondo quanto riportato da Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), il programma Erasmus+ dell’Università ha portato in Italia, tra il 2014 e il 2020, 188.000 studenti, di questi 7.000 provenienti da aree extraUe. Tra gli Atenei che hanno accolto il maggior numero di studenti Erasmus vi sono: Alma Mater di Bologna (15.194), Sapienza Università di Roma (9.095), Politecnico di Milano (8.301), Università degli Studi di Padova (7.914) e Università degli Studi di Firenze (6.809).

Il valore economico e sociale del progetto Erasmus+

Non è facile stabilire l’impatto economico che il programma Erasmus+ può avere su un territorio. Per Austria e Slovenia è stata fatta un’analisi basata sul flusso degli studenti in ingresso rispetto a quelli in uscita e alle ipotesi di spese e consumi avuti durante il soggiorno, dalla borsa di studio ai costi del viaggio. Questo in entrambi i casi ha riportato un saldo positivo per l’economia del territorio.

A livello generale però, il Parlamento Europeo ad Aprile 2020 ha rilasciato un documento intitolato “Impact of the Erasmus+ Programme” che esamina gli effetti a medio e lungo termine del bilancio investito nelle azioni Erasmus+, nel periodo 2014-2020, guardando in particolare al tema dell’occupazione. Emerge che nell'Europa meridionale, gli ex studenti Erasmus+ hanno la metà delle probabilità di sperimentare la disoccupazione a lungo termine rispetto a coloro che non hanno beneficiato del programma.

Inoltre, i tirocini sembrano avere un impatto particolarmente diretto e positivo sulla ricerca di un lavoro: in media a uno studente Erasmus+ su tre viene offerto un posto di lavoro dall'azienda ospitante. Nell'Europa meridionale, questa quota aumenta addirittura a quasi uno studente su due, con l'Italia (51%) e il Portogallo (47%) in testa. In media, il 64% degli studenti Erasmus+, rispetto al 55% dei loro coetanei non iscritti al programma, ricopre tali posizioni entro 5-10 anni dalla laurea. Questo è particolarmente vero per gli studenti Erasmus+ dell'Europa centrale e orientale, dove circa il 70% ottiene posizioni manageriali.