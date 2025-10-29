Equity crowdfunding, l'Italia è al secondo posto in Europa

L'Italia è il secondo mercato europeo per l'equity crowdfunding, subito dopo la Francia, con oltre 30 milioni di euro raccolti nel 2024 e 67 campagne di successo nei primi nove mesi del 2025. Sono i numeri dell'European Community Capital Landscape 2025, l'osservatorio sul mercato europeo del crowdfunding presentato in anteprima da Over Ventures ai Digital Innovation Days 2025 di Milano.

"Oggi assistiamo a una maturazione straordinaria dell'ecosistema italiano dell'innovazione", spiega Giancarlo Vergine, Founding Partner di Over Ventures. "L'equity crowdfunding non è più solo un canale di finanziamento alternativo, ma uno strumento strategico che permette alle startup di costruire una community di investitori, aumentare la visibilità e attrarre successivamente capitali più consistenti, anche a livello internazionale".

I numeri del mercato europeo

L'osservatorio fotografa un ecosistema in crescita: a livello europeo sono state registrate oltre 318 campagne di successo nel 2024, per un totale di 248 milioni di euro raccolti da più di 70 mila investitori. Le piattaforme autorizzate sono 247, distribuite in 22 paesi, con 29 portali attivi che hanno facilitato almeno una raccolta.

Il settore Life Sciences domina la scena con 52 milioni raccolti in 48 campagne, seguito da Food & Agriculture e Tech. La campagna di maggior successo è stata quella di Green-Got, fintech francese che ha raccolto oltre 5,2 milioni su Crowdcube, seguita dall'italiana Baladin (5 milioni su Mamacrowd) e dalla rumena dotLumen (quasi 5 milioni su SeedBlink).

L'Italia e l'ecosistema che cambia

Con 10 piattaforme autorizzate da Consob e Banca d'Italia, l'Italia copre il 16% del mercato europeo. Mamacrowd guida la classifica nazionale, seguita da CrowdFundMe e Opstart. "Fino a poco tempo fa in Italia c'erano talenti, a volte grezzi, ma mancavano le risorse", sottolinea Vergine. "Oggi la situazione è cambiata: c'è più armonia e collaborazione lungo tutta la filiera. Chi finanzia startup in fase iniziale riesce a dare loro la benzina necessaria per crescere e diventare attraenti anche per gli investitori internazionali".

Un cambio di paradigma confermato anche dall'intervento ai Digital Innovation Days di Giorgio Ciron, direttore generale di InnovUp, che ha illustrato i contenuti dello ScaleUp Act, la nuova normativa che aggiorna quella del 2012 sulle startup innovative. "Ci sono più incentivi fiscali per chi investe, ma anche maggiori controlli per garantire che le startup creino reale valore attraverso proprietà intellettuale, brevetti e asset tangibili", ha spiegato Ciron.

CDP e le grandi famiglie industriali

L'apporto di Cassa Depositi e Prestiti e di veicoli come Venture Capital di grandi famiglie industriali sta accelerando la trasformazione. "L'obiettivo è mantenere i talenti in Italia, ma dare loro gli strumenti per competere a livello globale", evidenzia Vergine. "Vediamo sempre più spesso startup che utilizzano l'equity crowdfunding come trampolino: raccolgono da piccoli investitori retail, costruiscono traction e credibilità, e poi attraggono venture capital strutturati e fondi internazionali".

Tre casi di successo

Tra le realtà che stanno sfruttando questo modello, Vergine cita tre esempi significativi: Limenet, startup di GreenTech che ha utilizzato la piattaforma Doorway per raccogliere capitali da business angels; Brand Plane di Marta Basso, che supporta le agenzie di comunicazione con tool di AI generativa; e DeepLearning Italia di Marco Tonioni, nata dentro un AI Venture Builder che collabora con le corporate per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale scalabili, trasformandole poi in startup indipendenti attraverso operazioni di spin-off.

"Il crowdfunding ha democratizzato l'accesso al capitale di rischio", conclude Vergine. "Ma soprattutto ha dimostrato che in Italia c'è un tessuto di piccoli investitori disposti a scommettere sull'innovazione. Questo è un segnale culturale prima ancora che finanziario: il Paese sta cambiando approccio rispetto al rischio d'impresa".

L'osservatorio completo è disponibile sul sito di Over Ventures e testimonia come l'Italia, pur partendo più tardi di altri paesi europei, stia rapidamente recuperando terreno in un settore strategico per l'innovazione e la competitività del sistema economico.