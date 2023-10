Eni, utile a 1,8 miliardi nel trimestre. Descalzi: "Risultato eccellente"

Eni chiude il terzo trimestre dell’anno con risultati "robusti in uno scenario debole", spiega il gruppo, dovuto al rallentamento dei prezzi degli idrocarburi (il prezzo del Brent e i prezzi del gas naturale in calo rispettivamente del 14% e di oltre l’80%). L’utile operativo del terzo trimestre 2023, al netto delle poste straordinarie, è pari a 3,3 miliardi (-47%). L’utile netto adjusted segna invece 1,818 miliardi.

"Nel terzo trimestre 2023 abbiamo compiuto importanti progressi nella attuazione della nostra strategia di trasformazione e, ancora una volta, abbiamo conseguito eccellenti risultati operativi e finanziari", ha sottolineato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. La produzione di oil& gas di Eni nel terzo trimestre del 2023 è aumentata dell’1% rispetto al trimestre precedente, a 1,64 migliaia di barili di petrolio equivalenti al giorno, e del 4% su base annua, e la previsione dell’Eni per il 2023 è di mantenersi sugli stessi livelli di produzione, 1,64-1,66 migliaia di barili di petrolio equivalenti al giorno, ha annunciato Descalzi. Per l’ad sia l’utile operativo sia la generazione di cassa si collocano in vetta alla serie storica di risultati trimestrali e il mercato gli ha dato ragione, con una performance positiva del titolo, che ieri ha chiuso a +0,9%, a fronte di listini incolori.

Kazhakistan, Indonesia e e Algeria sono state le attività principali, con il Mozambico in crescita e la Costa d’Avorio in avvio. Il giacimento di Gheng North, nel bacino di Kubei in Indonesia, è la novità più importante dell’anno: ha riserve per 10.000 miliardi di metri cubi, quello di Gheng North per 3.500 miliardi. Le risorse scoperte dal gruppo superano complessivamente i 700 milioni di barili di petrolio equivalenti.

Ancora Descalzi: "Guardando al futuro, riteniamo che l’evidente miglioramento dei fondamentali del business e i progressi strategici saranno alla base di attrattivi ritorni per gli azionisti e, coerentemente a tali prospettive, rivediamo al rialzo le nostre previsioni annuali di ebit e flusso di cassa operativo, mentre aumentiamo il passo del programma di buyback per l’anno corrente". L’Ebit di Eni per il 2023 è previsto a 14 miliardi di euro, 2,6 miliardi sopra le previsioni iniziali, ha dichiarato il Cfo di Eni, Francesco Gattei. L’Ebit 2023 del settore gas è previsto a 2,7-3 miliardi di euro, quello di Plenitude (la società delle rinnovabili) a 0,9 miliardi. Il dividendo (già annunciato) sarà di 0,94 euro per azione.