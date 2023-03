Eni in America per l’energia infinita. "Qui avverrà la fusione nucleare"

Il cantiere di Devens: l’impianto Spark sorgerà a 40 miglia da Boston

Quaranta miglia a ovest di Boston, tra i boschi di aceri e le torbiere ancora coperti di neve, sta nascendo un impianto che potrebbe segnare una svolta energetica attesa da decenni: il primo impianto per la fusione nucleare che produce più energia di quanta ne consumi – ben dieci volte di più – e che metterà a disposizione un’energia infinita. A realizzarlo è Cfs (Commonwealth fusion systems) uno spin off del MIT nel quale Eni ha investito dal 2018 e del quale è partner strategico, controllandone poco più del 19% del capitale. Nel settembre 2021 Cfs ha prodotto il magnete superconduttivo più potente del mondo, essenziale per contenere il plasma della fusione: è stata una svolta che ha innescato un’accelerazione formidabile. Cfs sta infatti realizzando – con un investimento di 800 milioni di dollari – l’impianto Spark che sarà pronto nel 2025 e che dovrà dimostrare che la fusione a confinamento magnetico funziona e ha un bilancio energetico positivo, per poi lavorare al primo impianto commerciale in grado di immettere energia in rete, denominato Arc, e che punta ad avere pronto nel 2030. Tempi strettissimi. "Per Eni questo progetto significa il futuro – dice l’amministratore delegato Claudio Descalzi che ieri...