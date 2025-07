Eni, Descalzi: "Green e gas, utili pari nel 2035"

"Entro il 2035, l’utile operativo generato" dalle attività green di Eni "eguaglierà quello proveniente da petrolio e gas, mentre nel 2040 sarà maggiore": a dirlo Claudio Descalzi, ad di Eni, al Financial Times in un articolo in cui si segnala come quella del colosso sulle due nuove società, Plenitude e Enilive, sia "una scommessa audace che contrasta con il ritiro dalle energie rinnovabili da parte di Shell e BP dopo risultati poco brillanti".

"Credo che la crescita sia importante, ma che si possa anche creare una bolla. Per crescere, bisogna investire ma il flusso di cassa libero è sempre negativo", ha spiegato Descalzi. "Gli investitori possono crederci per uno, due, tre, quattro anni, ma poi è finita". Eni ha ceduto quote di minoranza in entrambe le attività a investitori di private equity, tra cui KKR ed Energy Infrastructure Partners, transazioni che hanno valutato le nuove attività a un totale di 22 miliardi di euro, pari a quasi la metà dell’attuale capitalizzazione di mercato di Eni. La strategia dei “satelliti” per i business a basse emissioni di carbonio, continua Descalzi, "è un approccio unico, e c’è una logica chiara. All’inizio ero scettico, pensavo fosse troppo complicato. Ma poi si può davvero ridurre la transizione energetica a uno slogan semplice? È complicata", spieha, aggiungendo che questi satelliti hanno aiutato Eni a espandersi senza dover ricorrere a fusioni e acquisizioni.

La previsione, scrive il Finacial Times, sottolinea l’impegno di Descalzi verso le attività energetiche a basse emissioni. I profitti derivanti dal business petrolifero e del gas di Eni sono ancora più di dieci volte superiori rispetto a quelli dell’unità di biocarburanti Enilive e della divisione rinnovabili Plenitude, le due società indipendenti dedicate alla transizione energetica del gruppo.

Le due controllate, create rispettivamente nel 2022 e nel 2023, non sono aziende puramente green. Eni, specifica il quotidiano britannico, ha scelto di combinare le sue attività di energia pulita in crescita ma non ancora redditizie con asset in grado di generare liquidità, così da finanziare l’espansione delle nuove società. Enilive combina raffinerie di biocarburanti con una rete di 5.000 stazioni di servizio, mentre Plenitude integra la generazione di energia rinnovabile e la ricarica per veicoli elettrici con la vendita di gas ed energia elettrica per uso residenziale.

red.eco.