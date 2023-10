Eni compie 70 anni e guarda al futuro: "Un punto di riferimento per l’Italia"

Ha sei zampe e settanta anni di vita. Un cane davvero eccezionale, protagonista fin dalla nascita del cambiamento dell’Italia e oggi più che mai in corsa verso il futuro. Il compleanno di Eni è stato celebrato ieri nel contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense, dove l’azienda fondata nel 1953 da Enrico Mattei ha avviato il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche. La premier Giorgia Meloni ha inviato un video messaggio in cui afferma che Eni "è sempre stata un punto di riferimento per l’Italia", aggiungendo che "oggi la crisi energetica può diventare un’opportunità" potendo il Paese "ambire a diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico dell’intera Europa".

Ma prima, ha chiarito l’ad di Eni Claudio Descalzi, "bisogna completare la sostituzione del gas russo" che oggi per via delle guerre in corso appare un’operazione "più complessa". La presidente del Consiglio ha aggiunto che "l’energia è una chiave per costruire un partenariato paritario e vantaggioso per tutti" e che il piano Mattei "concilia i nostri interessi nazionali con lo sviluppo dell’Africa".

Lo spostamento progressivo dal petrolio al gas continuerà nei prossimi anni, ha assicurato Descalzi, spiegando l’importanza della "focalizzazione sul gas da noi prodotto, rispetto a quello acquistato da terzi", che ha consentito di "consolidare il nostro rapporto con i Paesi in cui operiamo, in primo luogo in Africa, definendo alleanze di lungo termine e contribuendo allo sviluppo economico e sociale di tali Paesi".

Facendo un bilancio dell’ultimo decennio, l’ad di Eni ha ricordato che "abbiamo messo quasi 10 miliardi di investimenti, rivoluzionando il settore della ricerca scientifica e diventando i pionieri del cambiamento industriale e di business. Nei prossimi quattro anni transizione ecologica e sicurezza energetica saranno i temi al centro della nostra agenda".

Il presidente, Giuseppe Zafarana, ha ricordato che fin dalla sua nascita "Eni ha accompagnato l’Italia attraverso le grandi trasformazioni economiche e sociali della nostra epoca, guidando da protagonista le fasi del cambiamento". Eni è un’azienda "che si fa amare a prima vista – ha concluso Zafarana – e guarda con fiducia al futuro potendo contare su competenze tecniche d’eccellenza".