Eni brinda a un trimestre eccellente. Alzate le stime, il titolo vola in Borsa

Milano, 25 ottobre 2025 – Dal balzo dell’utile all’andamento positivo del flusso di cassa, fino alla valorizzazione degli asset e alla riduzione dell’indebitamento. L’Eni arriva all’appuntamento con i conti trimestrali battendo le stime degli analisti e portando a 1,8 miliardi il piano di riacquisto delle azioni. “I risultati del terzo trimestre sono eccellenti e tutte le principali variabili operative, economiche e finanziarie hanno superato le aspettative”, sottolinea l’ad Claudio Descalzi.

Il terzo trimestre, precisa, “dimostra come tutti i principali elementi della nostra strategia stiano progredendo con successo in modo contestuale: stiamo crescendo in modo competitivo in tutti i nostri business chiave”. Cruciali le operazioni messe in campo. “Nell’upstream – continua l’ad – stiamo avviando nuovi progetti assicurandoci nel contempo nuove opportunità tramite il nostro know-how esplorativo e tecnologico al top dell’industria. E stiamo aprendoci nuove opportunità nell’ambito della transizione energetica. In parallelo, stiamo creando sempre maggiore valore in termini di gestione rischio-rendimento attraverso il nostro dual exploration model e tramite la strategia satellitare, che ci consentono di ridurre il debito e condividere la creazione del valore con i nostri azionisti”.

Più in dettaglio, Eni – il cui titolo ieri è volato in Borsa – ha conseguito un utile netto adjusted pari a 1,247 miliardi di euro (3,8 miliardi nei 9 mesi) mentre l’utile netto è stato di 803 milioni nel trimestre (+54%) e di 2,5 miliardi nei nove mesi (+5%). La produzione di idrocarburi di 1,76 milioni di boe/giorno ha registrato un aumento del 6% rispetto al terzo trimestre 2024 (1,69 milioni nei nove mesi 2025, -1%). Entrati a regime i progetti in Costa d’Avorio, Congo e Messico.

Gli incrementi, inoltre, sono stati sostenuti dagli avvii dei progetti nei satelliti in Angola e Norvegia e dalla regolarità di marcia e dall’ottimizzazione delle attività di manutenzione dei giacimenti in produzione. Il valore creato dai “satelliti” ha aiutato i conti. La cessione del 30% del giacimento a olio Baleine, nelle acque della Costa d’Avorio, ha portato, da solo, a un incasso da un miliardo di euro. Il flusso di cassa operativo atteso nell’anno è incrementato a 12 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di 11,5 miliardi. Eni, infine, ha aumentato di 0,3 miliardi il programma 2025 di acquisto di azioni fino a 1,8 miliardi di euro.