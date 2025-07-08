Eni, accordo con l’algerina Sonatrach. Contratto da 1,35 miliardi di dollari

MILANOMissione ad Algeri per l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (nella foto), che incontra il presidente della repubblica Abdelmadjid Tebboune e sigla un accordo di partnership con la compagnia nazionale Sonatrach. Sul piatto 1,35 miliardi di dollari (1,15 miliardi di euro) per lo sviluppo del giacimento di gas di di Zemoul El Kbar, nel Sud-ovest del paese, nei pressi del confine con la Libia. Descalzi e Tebboune si sono confrontati sulle attività del Cane a Sei Zampe nel Paese, dove opera dal 1981 nella produzione e nell’export di gas e con iniziative legate alla transizione energetica. All’incontro hanno preso parte anche il ministro di Stato e ministro dell’Energia, delle Miniere e delle Energie Rinnovabili Mohamed Arkab, l’amministratore delegato di Sonatrach Rachid Hachichi e l’amministratore delegato di Sonelgaz Mourad Adjal.

Il contratto trentennale siglato ieri ad Algeri tra Eni e Sonatrach riguarda l’esplorazione e lo sviluppo di idrocarburi, con l’obiettivo comune di "valorizzare ulteriormente l’area mediante un piano integrato di esplorazione e sviluppo, facendo leva su tecnologie innovative per ottimizzare i tassi di recupero e sfruttare le infrastrutture già esistenti nei pressi dell’area".

Commentando l’iniziativa Descalzi ha ricordato che l’impegno del gruppo "è sempre stato molto rilevante" nel paese nordafricano, che "è tra i primi al mondo per investimenti di Eni". L’accordo riguarda "un progetto strategico che contribuirà presto alla produzione di gas del paese", ha osservato. "Ringrazio Sonatrach, lo stato e il governo algerino – ha proseguito il manager – per averci offerto questa importante opportunità di investimento". "Acquistiamo gas dall’Algeria che è essenziale per la sicurezza energetica dell’Italia" ha aggiunto Descalzi, evidenziando che quello sottoscritto ieri è un "partenariato di grande valore, non solo dal punto di vista dell’amicizia tra due aziende, ma anche tra due paesi, sul piano politico e strategico".

Il nuovo accordo da 1,35 miliardi di dollari per il campo di Zemoul El Kbar si inserisce nel solco della recente assegnazione del blocco Reggane II a Eni in partnership con la thailandese Pttep, avvenuta nell’ambito della Gara Algeria 2024. Nel 2024 Eni ha prodotto in Algeria circa 137mila barili di olio equivalente al giorno, confermandosi come la principale compagnia energetica internazionale del paese.

Alberto Levi