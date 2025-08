Energia solare, la più utilizzata a giugno nella Ue

ROMAL’energia solare segna un traguardo storico in Europa e a giugno diventa la prima fonte di energia dei 27 superando sia il gas che il carbone. A registrare il sorpasso l’ultimo report pubblicato da Ember e riportato dall’Alleanza per il fotovoltaico. In dettaglio l’energia solare ha generato il 22,1% dell’elettricità totale prodotta nei 27 Paesi membri, superando sia il gas (14,4%) che il carbone (6,1%) e secondo i dati del report, sono almeno 13 i Paesi dell’Unione che hanno raggiunto un record mensile di energia solare. Risultati importanti si sono avuti, ad esempio, nei Paesi Bassi, dove il 40,5% dell’elettricità è arrivato dal sole, e in Grecia dove la quota ha raggiunto il 35,1%. In Italia il mese di giugno ha sancito un nuovo massimo per il fotovoltaico (42,6%), che ha superato l’idrolettrico (37,3%). La notizia arriva nello stesso giorno nel quale il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica annuncia che è pronto per essere trasmesso alla Ue il Piano sociale per il clima da 9,3 miliardi e che riguarderà l’arco 2026-2032. Il piano prevede 3,2 miliardi di euro per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili e 1,375 miliardi di euro per l’ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus mentre 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate e 1,74 saranno dedicati a portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.