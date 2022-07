"L'Italia può produrre energia. Ma lasciateci fare gli impianti"

La situazione è critica, ma non mancano segnali positivi: "È la prima volta che siamo tutti d’accordo sulla necessità di accelerare, abbiamo un piano condiviso da tutti. Il ministro Cingolani ha invitato tutti a fare il più possibile non solo per raggiungere l’obiettivo della transizione energetica ma anche per superarlo". Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l’associazione che rappresenta oltre il 70 per cento del mercato elettrico, ne ha parlato col governo nel corso dell’audizione convocata l’altro giorno per l’esame di misure immediate e, in vista del prossimo inverno, per garantire sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili."Se vogliamo risolvere la grave emergenza in atto - spiega - c’è la necessità di definire urgentemente le aree idonee a ospitare i nuovi impianti rinnovabili e la definizione dei target rinnovabili regionali. Tasselli fondamentali per accelerare anche sul percorso di sicurezza e autonomia energetica del Paese". Cosa pensate della politica di razionamenti annunciata dal governo? "I continui tagli alle esportazioni di gas che la Russia sta facendo sono una mossa tattica strumentale, per impedire ai Paesi europei di riempire gli stoccaggi di gas nei mesi estivi così da ritrovarci scoperti nei mesi invernali e posti di fronte ad un maggiore peso della Russia sullo scacchiere della guerra. Le possibilità su cui sta ragionando il governo italiano sono in linea con la direzione anche degli altri Paesi europei". Il governo tedesco ha annunciato che l’8 luglio alzerà da preallerta a stato di allarme il livello della risposta alla crisi del gas, a cui seguiranno misure per riorganizzare l’approvvigion amento di energia e i consumi per risparmiare gas. "Sul fronte del gas la situazione europea è pesante, ma in questi mesi il governo italiano ha lavorato sodo per diversificare le forniture. Sarebbe quindi auspicabile che ora, senza indugio, confermasse il quadro normativo in ...