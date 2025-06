Energia, imprese e la sfida ambiente. Sostegno alla transizione ecologica

FIRENZE

La sfida della sostenibilità passa anche dalle campagne toscane, dove innovazione e recupero si incontrano. E il progetto di conversione energetica della società Agricola Poliziana, sostenuto da Crédit Agricole Italia, ne è un esempio lampante. L’istituto bancario ha appoggiato l’operazione con un finanziamento da 6 milioni di euro a favore dell’impresa attiva sul territorio toscano, con sede nella frazione di Acquaviva di Montepulciano (Siena). L’operazione supporterà l’upgrading dell’attuale impianto di biogas per la produzione di biometano da immettere in rete.

L’operazione ha l’obiettivo di sostenere l’evoluzione dell’attuale impianto di biogas per produzione di energia elettrica e la produzione di biometano, ottenuto dalla purificazione del biogas, che a regime avrà una produzione di circa 5,3 milioni di Smc, da immettere nella rete gas nazionale. "È indubbio che questo finanziamento consentirà alla mia azienda di chiudere il percorso iniziato qualche anno fa nella realizzazione di un processo di sostenibilità e guardare al futuro con fiducia – dichiara Omar Pellegrini, patron di Poliziana –. Devo evidentemente ringraziare tutte le persone di Crédit Agricole Italia, che in questi mesi mi hanno accompagnato in questo progetto con tanta determinazione, presenza e lungimiranza. Questo è ciò che un imprenditore richiede a un partner bancario: appoggio, fiducia e sostegno, cosi come Crédit Agricole Italia ha riconosciuto nella Soc. Agricola Poliziana un partner con tutte le caratteristiche imprenditoriali per portare a compimento l’operazione".

Oggi, Poliziana, una delle aziende del Gruppo Pellegrini nata nel 2008, crea energia attraverso un ciclo di produzione unico. Tra le sue linee guida, quella principale è di avere il minor impatto ambientale possibile sul territorio, sfruttando al massimo la catena del recupero e del riciclo degli scarti agroalimentari e dell’utilizzo del digestato liquido e solido a favore della produzione agricola, con incremento del carbonio nei suoli e riduzione delle emissioni di CO2.

"Crédit Agricole Italia conferma, mediante il finanziamento alla Società Agricola Poliziana, l’attenzione e il sostegno costante nei confronti dei principi ESG, alla base di tutte le attività strategiche del Gruppo – dichiara Massimo Cerbai, responsabile direzione regionale Toscana-Umbria di Crédit Agricole Italia. Desideriamo così rafforzare il nostro ruolo di partner di riferimento per tutte le realtà impegnate in un percorso di sviluppo sostenibile, indispensabile per la crescita dei territori e per il benessere delle comunità".

Gabriele Manfrin