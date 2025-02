‘Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, a Ravenna il convegno organizzato da QN Economia

L’11 febbraio a Palazzo Rasponi dalle Teste, a Ravenna, ospiterà il convegno ‘Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, primo appuntamento del ciclo di incontri 2025 QN Economia, promosso da QN Quotidiano Nazionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per discutere il futuro energetico e le strategie necessarie per affrontare le grandi sfide della transizione ecologica e della sostenibilità.

Un territorio strategico per l’energia

Ravenna, con il suo rilevante distretto energetico e le infrastrutture di punta, è il luogo ideale per accogliere questo dibattito. Qui si concentrano competenze e risorse fondamentali per lo sviluppo di una filiera energetica all’avanguardia. Durante il convegno, istituzioni, aziende e protagonisti del settore si incontreranno per affrontare i temi cruciali legati alla transizione energetica, alla riqualificazione delle infrastrutture e alla sostenibilità.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita da interventi condotti da figure di spicco del mondo politico, industriale e accademico. Tra i protagonisti Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, e Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e di ABI, che dialogheranno con Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale. Attesi anche i saluti di Fabio Sbaraglia, Sindaco facente funzioni del Comune di Ravenna.

Due i panel di approfondimento, moderati da Agnese Pini e Valerio Baroncini, Vicedirettore del Resto del Carlino, che vedranno la partecipazione di Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna e già primo cittadino di Ravenna; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Stefano Venier, Amministratore Delegato di Snam; Benedetta Brighenti, Presidente AESS e Claudio Levorato, Presidente Rekeep.

Tra i temi trattati ‘La transizione energetica globale e le città sostenibili’, con un focus sulle innovazioni necessarie per un futuro sostenibile.

L’evento si concluderà alle 12.40 con un light lunch, offrendo ulteriori opportunità di networking tra i partecipanti.

È possibile registrarsi per partecipare all’evento o seguire la diretta streaming al link: quotidiano.net/energia

Questo convegno rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con le voci più autorevoli del settore energetico e per accogliere le sfide e le opportunità che attendono il nostro Paese nel percorso verso la transizione ecologica. Un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista di un futuro più sostenibile.

Con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna - Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Porto, Politiche Europee e Cooperazione Internazionale. Main Partner: Eni, Snam. Partner: La Cassa di Ravenna, Rekeep.