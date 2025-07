ENELtiPREMIA: il programma fedeltà di Enel che ti mette al centro

Roma, 30 giugno 2025 – ENELtiPREMIA è l'iniziativa che rende protagonisti tutti coloro che scelgono Enel come partner energetico per la propria casa. A partire dal 3 giugno 2025, infatti, è attivo il nuovo programma fedeltà, pensato per tutti i clienti Enel che hanno contratti per la casa e che offre numerosi vantaggi, concorsi, premi, sorprese ed esperienze esclusive.

Con un sistema intuitivo e alla portata di tutti, ENELtiPREMIA ricompensa la fedeltà dei propri clienti con vantaggi settimanali crescenti, esclusivi e personalizzati. Più nel dettaglio, ogni iscritto viene inserito in uno dei tre livelli previsti - Essential, Excellent ed Exclusive - in base ai contratti attivi, ai prodotti acquistati e agli anni trascorsi insieme ad Enel.

Tre livelli di energia: le categorie di ENELtiPREMIA

Essential : in questa categoria rientrano i clienti con una sola fornitura Enel Energia domestica attiva da meno di 10 anni ;

: in questa categoria rientrano i clienti con Enel Energia da ; Excellent: fanno parte di questa categoria i clienti con due forniture Enel Energia domestiche attive con Enel Energia da meno di 10 anni ;

fanno parte di questa categoria i clienti con Enel Energia con Enel Energia da ; Exclusive: questa categoria, infine, è pensata per i clienti con almeno una fornitura domestica attiva (luce, gas o fibra) e che hanno effettuato o effettueranno degli acquisti di prodotti Enel Energia (climatizzatori, caldaie, fotovoltaico); oppure per i clienti con 3 o più forniture; o ancora, per coloro che hanno una fornitura domestica, che sia attiva da almeno 10 anni.

Accumula punti e vinci il tuo premio

Con ENELtiPREMIA non solo si ottengono vantaggi immediati, ma si ha inoltre la possibilità di iscriversi alla Raccolta punti ENELtiPREMIA e accumulare punti da convertire in premi esclusivi. Partecipare è facile: è sufficiente svolgere delle “missioni”, come ad esempio: essere clienti Enel da oltre 10 anni; attivare la bolletta web; mantenere le forniture esistenti oppure attivarne di nuove. Con i punti raccolti si potrà poi accedere ad un vastissimo catalogo di premi, che include bonus in bolletta, buoni regalo e molto altro.

Come partecipare al programma fedeltà

Per partecipare al programma è possibile optare per una delle seguenti soluzioni:

Iscriversi gratuitamente nella sezione dedicata dell’ app Enel Energia ;

; Eseguire la procedura tramite il sito enel.it nella sezione dedicata ad ENELtiPREMIA accessibile da area clienti

nella sezione dedicata ad Contattare il Servizio Clienti di Enel al numero verde 800 900 860;

Recarsi nel negozio Enel più vicino (dove verranno assegnati 100 punti in omaggio per chi si iscrive al programma in negozio entro il 31.07).

Inoltre, dal 23 giugno 2025, è attivo anche il concorso ENELtiPREMIA di energia, tramite cui è possibile vincere uno dei 20.000 bonus in bolletta dal valore di 10 euro ciascuno. E per i più fortunati, l'estrazione finale assegnerà un superpremio davvero speciale: uno scooter elettrico Piaggio 1 Active, un gesto concreto verso la mobilità sostenibile e il futuro che ti aspetta!

Note

Operazione a premi “Raccolta punti ENELtiPREMIA” valida dal 03/06/2025 al 31/07/2026 con richiesta premio entro il 02/11/2026. Regolamento completo e modalità di partecipazione sull’App di Enel Energia e su enel.it.

Concorso a premi “ENELtiPREMIA di energia” valido dal 23/06/2‍0‍2‍5 al 12/07/2‍0‍2‍5. Totale montepremi 202.959€ euro, IVA esclusa. Regolamento completo e modalità di partecipazione sull’App di Enel Energia e su enel.it.