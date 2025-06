Enel Rata Vera, la spesa energetica è senza sorprese

Roma, 9 giugno 2025 – Il meteo prevede un’altra estate bollente con temperature fino a 40 gradi e le famiglie italiane temono già di dover fare i conti con maggiori consumi energetici per condizionatori e impianti di raffrescamento, proprio come accade con il riscaldamento d’inverno: al cambiare delle stagioni variano i consumi. C’è poi il nodo tariffe, che possono salire o scendere, a cui si aggiungono Iva e oneri di sistema. Il risultato è una spesa poco prevedibile, che non aiuta a gestire il budget familiare. Ma da oggi c’è un modo nuovo per pianificare al meglio la spesa energetica, con un approccio che permette di conoscere con certezza ogni mese i costi dei consumi di luce e gas. Enel Rata Vera Luce ed Enel Rata Vera Gas nascono per dare alle famiglie uno strumento efficace per gestire al meglio la variabilità delle bollette, con un’offerta su misura.

Taglia energetica su misura

Con Enel Rata Vera, infatti, il cliente può valutare la propria taglia energetica, stimando al meglio i consumi e scegliendo quindi dalla XS alla XL. Una volta individuata la taglia ‘giusta’, che meglio corrisponde al profilo di consumo, sarà comunque possibile – quando si vuole – cambiarla. Ad esempio, per Enel Rata Vera Luce le taglie disponibili sono:

- XS, per 1500 kWh annui: ideale per single o coppie con consumi contenuti

- S, per 2000 kWh annui: ottima per piccoli nuclei familiari/appartamenti di medie dimensioni

- M, per 2500 kWh annui: studiata per famiglie con consumi nella media

- L, per 3000 kWh annui, e XL (3800 kWh/anno): per chi ha esigenze energetiche maggiori o case di grandi dimensioni

Come scegliere la taglia giusta

Per scegliere la taglia giusta è comunque disponibile il calcolatore interattivo dedicato, sia sul sito che su app Enel Energia: è sufficiente caricare la bolletta attuale per ottenere un’analisi automatica e scoprire subito la taglia più conveniente. Per i due anni successivi il contratto prevede una fatturazione fissa mensile, proporzionata alla taglia scelta, con un eventuale conguaglio annuale sulla base dei volumi effettivamente consumati, conguaglio che può essere ulteriormente rateizzato.

Prezzo fisso per due anni e sconto d’ingresso

L’offerta di Enel include un prezzo per la ‘materia prima energia’ che rimane invariato per due anni, stabilizzando ulteriormente la spesa per tutto il periodo contrattuale. Inoltre, per i primi 24 mesi – e per le taglie dalla S in poi – è riconosciuto uno sconto sulla rata di 5 euro mensili. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito di Enel, in uno dei tanti negozi Enel sul territorio, o anche tramite servizio telefonico dedicato.