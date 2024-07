Enel lancia la sua nuova campagna istituzionale e racconta l’Italia nel mondo

Enel lancia la sua nuova campagna istituzionale, "Enel, l'Italia nel Mondo", che celebra le profonde radici storiche dell'azienda in Italia e il suo impegno verso un futuro globale e sostenibile. La campagna ripercorre la lunga storia di Enel, iniziata negli anni Sessanta, e il suo contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Un viaggio nel tempo: dalle origini al futuro

Il nuovo spot di Enel utilizza immagini dell'Archivio Storico Enel per raccontare la straordinaria avventura dell'azienda. Le immagini mostrano i lavori di elettrificazione del territorio nazionale e le opere ingegneristiche, come la posa dei cavi sottomarini tra le isole e la terraferma. La narrazione si estende fino ai giorni nostri, evidenziando la ricerca costante di nuove fonti energetiche e l'adozione delle energie rinnovabili, che garantiscono un presente e un futuro più sostenibili.

Una squadra Enel al lavoro

Un omaggio all'eccellenza italiana

"Enel, l'Italia nel Mondo" è una dichiarazione d'amore per l'Italia e un tributo alla storia di eccellenza dell'azienda su scala globale. Oggi, Enel è presente in 28 Paesi, consolidando la sua posizione come leader nel settore energetico. La campagna rende omaggio anche a coloro che hanno contribuito concretamente alla crescita dell'azienda, con una carrellata di volti delle persone Enel e il claim "La storia è di chi la costruisce".

La pianificazione della campagna

La campagna, on air dal 14 giugno, prevede una pianificazione su diversi canali:

TV: spot da 60" e 30"

Stampa

Affissioni

Canali digitali: formati video

La nuova campagna istituzionale di Enel non è solo una celebrazione della storia dell'azienda, ma anche un invito a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Enel continua a essere un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia e del mondo, dimostrando che la storia è davvero di chi la costruisce.