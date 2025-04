Enel lancia Innothon, il contest sull’intelligenza artificiale

Roma, 2 aprile 2025 – Coinvolgere giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, nella ricerca delle migliori soluzioni di Intelligenza Artificiale per il mondo energetico. Enel lancia la nuova edizione di Innothon, il contest nato per sviluppare soluzioni basate sulla I.A. generativa attraverso challenges competitive che verranno pubblicate sul sito openinnovability.com. Il contest è rivolto agli studenti delle università italiane – compresi laureandi e neolaureati provvisti di documentazione per svolgere attività formativa/lavorativa in Italia –. Con Innothon l'obiettivo dichiarato di Enel è quello di rafforzare ulteriormente il posizionamento digitale del gruppo, attingendo alle idee di giovani talenti chiamati a elaborare ed illustrare applicativi di I.A. in grado di migliorare i processi di business legati a tutti gli ambiti di produzione di energia rinnovabile dell’azienda. I vincitori della challenge verranno premiati con uno stage in Enel fino a 6 mesi, in area GICT (Global Information and Communications Technology) e Innovation.

Il contest

Su openinnovability.com gli studenti si cimenteranno con sei use cases aziendali reali, ovvero sei sfide su problemi e opportunità da sviluppare attraverso l’ingegno applicato all’intelligenza artificiale. E proprio l’I.A. e l’uso di sistemi avanzati di machine learning sono gli elementi che accomunano tutti gli use cases proposti: tra questi, la creazione di componenti innovativi per analizzare dati economici e report di mercato, la ricerca di soluzioni per identificare meglio le frodi sulla rete – osservando l'evoluzione dei dati e dei comportamenti fraudolenti –, l’utilizzo di dati sintetici per migliorare il riconoscimento delle specie protette e minimizzare quindi l’impatto ambientale, e la creazione di nuovi metodi per migliorare la qualità delle immagini satellitari. Altre sfide riguardano lo sviluppo di algoritmi intelligenti che analizzino le attività dei clienti in ottica di riduzione consumi e ottimizzazione energetica, e, in campo trading, la creazione un modello innovativo per prevedere l'andamento dei prezzi delle materie prime.

Ammessa la partecipazione in team

È possibile partecipare alle challenges in team, anche multidisciplinari (per un massimo di 3 componenti), che hanno circa 90 giorni a disposizione per poter rispondere con progetti strutturati. Sono previsti dei workshop online aperti ai partecipanti, utili a chiarire dubbi e a fare domande specifiche; le migliori proposte saranno selezionate da un team multidisciplinare di Enel, che le valuterà attraverso dei parametri tecnici, e i temi selezionati verranno illustrati al management Enel in un momento dedicato (il pitch day) durante il quale verranno esaminate le proposte e scelto il progetto migliore.