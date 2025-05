Enel guida l’alleanza per il nucleare. Scende in campo Nuclitalia

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo.

Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small Modular Reactor (Smr) raffreddati ad acqua. Il processo includerà la definizione dei requisiti specifici per il nostro sistema Paese e la selezione delle soluzioni più promettenti sulla base di un’approfondita analisi tecnico-economica. La società esaminerà inoltre le opportunità di partnership industriali e di co-design con un approccio fondato su innovazione, sostenibilità ambientale ed economica e valorizzazione delle competenze della filiera italiana.

I soci di Nuclitalia hanno anche definito le cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Ferruccio Resta. Luca Mastrantonio, responsabile dell’Unità di Nuclear Innovation di Enel, assumerà il ruolo di amministratore delegato.

Ferruccio Resta, classe 1968, è una delle figure più autorevoli del panorama accademico e della ricerca scientifica in Italia. Rettore del Politecnico di Milano dal 2017 al 2023, oggi guida la Fondazione dell’ateneo. Professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, è stato anche presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e ha al suo attivo oltre trecento pubblicazioni scientifiche. Attualmente presiede il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile Most e la Fondazione Bruno Kessler di Trento, istituzione di ricerca multidisciplinare, specializzata nel campo della tecnologia, dell‘innovazione, delle scienze umane e sociali.

Completano il cda altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste. Nelle prossime settimane sarà inoltre istituito un comitato tecnico incaricato di supportare le attività di analisi tecnologica di Nuclitalia.