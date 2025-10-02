Enel aumenta di 285 MW la capacità rinnovabile consolidata negli Usa: cosa prevede l’accordo sull’eolico

Roma, 2 ottobre 2025 – Enel Green Power North America (EGPNA) ha perfezionato un’operazione di swap con Gulf Pacific Power (GPP), una joint venture tra CalPERS e Harbert Management Corporation. L’operazione è in linea con la strategia di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili del Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield).

Per effetto del relativo accordo, EGPNA – società – interamente controllata da Enel – ha incrementato la partecipazione in alcune società titolari di impianti eolici portandola al 51% e, parallelamente, la società ha ceduto alcune partecipazioni di minoranza in impianti eolici e l’intera partecipazione in un impianto eolico di minore dimensione, versando un corrispettivo per cassa.

Enel porta a 285 MW la capacità rinnovabile negli Usa

Come conseguenza, Enel ha aumentato la propria capacità installata netta consolidata negli Stati Uniti di 285 MW per un corrispettivo netto per cassa di circa 50 milioni di dollari pagato da EGPNA, soggetto a un meccanismo di aggiustamento tipico per questo tipo di operazioni.

Si stima che l’operazione avrà un effetto netto positivo per anno sull'EBITDA ordinario consolidato del Gruppo Enel pari a circa 50 milioni di dollari, equivalenti a circa 432 milioni di euro. L’operazione comporta un aumento dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo di circa 27 milioni di dollari, equivalenti a circa 233 milioni di euro.

Strategia di crescita

L'operazione è in linea con la strategia di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili del Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield). La capacità rinnovabile consolidata installata netta totale di Enel in Nord America ammontava a 11.620 MW nel primo semestre del 2025.