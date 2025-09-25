Enel, bond da 4,5 miliardi. È boom di richieste

Enel Finance International, finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 4,5 miliardi di dollari, pari a circa 3,8 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo, sottolineando che l’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3 volte, con ordini complessivi per un importo pari a circa 14,4 miliardi di dollari.

"La dimensione dell’operazione, che ad oggi rappresenta il più grande collocamento del 2025 da parte di una utility europea, nonché la domanda e le condizioni economiche conseguite, rappresentano il riconoscimento da parte del mercato della solidità e credibilità del Piano Strategico di Gruppo", evidenzia Enel. L’emissione, che ha una durata di circa 12 anni, presenta un costo equivalente in euro di circa il 3,6%.

Enel prevede che i proventi siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza. L’emissione è strutturata in 4 tranche, con data di regolamento al 30 settembre, con scadenza rispettivamente al 30 settembre 2028, al 30 settembre 2030, al 30 settembre 2035 e al 30 settembre 2055.

Enel ha inizialmente proposto un bond della size di 2 miliardi con rendimento al 4,5%. Vedendo una domanda di 12 volte superiore all’offerta (24 miliardi) ha ricalibrato i termini, guadagnando quasi un punto sul rendimento, ottenendo un vantaggio per l’azienda, e ha aumentato la size a 4,5 miliardi, ricevendo comunque una domanda di 3/4 volte superiore alla “nuova” offerta.

Red. Eco.