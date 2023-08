Emilia-Romagna, un modello da clonare

Bruno

Villois

La straordinaria marcia dell’industria manifatturiera a capitale italiano ha perso negli ultimi 20 anni parte rilevante delle sue punte di diamante. A differenziarsi in positivo è stata l’Emilia Romagna, non a caso prima regione italiana per livello di innovazione. Barilla, Chiesi, Ima, Marchesini, Alfa-Sigma,Tecnogym, Ferrari, sono solo alcuni tra i tanti esempi eclatanti di un sistema industriale che vola nell’intero globo, anche grazie alla sua dinamica filiera, presente in molti settori tra i quali spicca l’agroalimentare, che attira investitori esteri e insediamenti produttivi che favoriscono la crescita socio-economica. L’insieme di queste specificità vincenti è determinato soprattutto dalla capacità di competere nel globo con un export che è intorno al 60% dell’intera produzione manifatturiera e agroalimentare. E’ il livello di innovazione regionale, riconosciuto dall’Ue, che certifica la competitività del territorio emiliano-romagnolo, la quale si esprime con la spesa privata in ricerca e sviluppo, l’occupazione nei settori ad alta intensità di conoscenza e nelle imprese innovative.

Uno scenario che ha radici profonde in un tessuto imprenditoriale forte e innovativo, la cui maggioranza assoluta resta saldamente nelle mani di capitali italiani, con una forte vocazione all’export, non solo dei big citati, ma anche delle intere filiere, così come lo sono i suoi prodotti di eccellenza, ai quali si abbina l’alta formazione espressa in primis dall’Università di Bologna, seguita dagli altri atenei del territorio, in grado di formare una cultura innovativa che è una base della crescita. Un modello, quello emiliano-romagnolo, che andrebbe clonato su molte altre regioni italiane.