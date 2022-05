L'embargo sul petrolio russo, l'esultanza di Orban e i timori di Draghi

Roma, 31 maggio 2022 - Mini accordo al vertice Ue su un embargo del petrolio "graduale" per la Russia, con alcune (significative) eccezioni. Così i 27 del Consiglio europeo hanno raggiunto questa notte un compromesso sul sesto pacchetto di sanzioni a Mosca nell'ambito della guerra in Ucraina. Stop entro fine anno a tutte le importazioni di greggio via mare (il 75% del totale), a esclusione di quello che arriva in Ue attraverso l'oleodotto "Druzhba" (il restante 25%). Una deroga che riguarda teoricamente almeno cinque Paesi: Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca (alimentate dalla sezione Sud del Druzhba) e Polonia e Germania (dove arriva la sezione Nord dell'oleodotto). Anche se, di fatto, né Varsavia né Berlino si avvarranno di questa eccezione e, anzi, lavoreranno fin da subito alla chiusura del ramo settentrionale dell'oleodotto. Budapest, Bratislava e Praga si sono invece genericamente impegnate a sospendere le importazioni "il prima possibile" senza però fornire date o scadenze.

Intesa raggiunta, quindi, manca solo l'approvazione del Consiglio che pare ora poco più di una formalità. Le tensioni tra i 27 sul tema, tuttavia, sono lungi dall'essere risolte. Nel corso della cena di ieri sera tra i leader, all'11esimo piano dell'Europa building, il premier italiano Mario Draghi era stato chiaro: "Dobbiamo mantenere unità sulle sanzioni. L'Italia è d'accordo sul pacchetto, purché non ci siano squilibri tra gli Stati membri". Il timore è che i termini dell'intesa possano avvantaggiare chi beneficia della deroga a discapito degli altri Paesi. "Sul petrolio grande passo avanti della Ue", dice il rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell parlando di "dimostrazione di unità" da parte dei 27. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz definisce "drastiche" le nuove sanzioni.

"Abbiamo delle dichiarazioni politiche della Germania e della Polonia secondo cui elimineranno progressivamente tutto il petrolio russo entro la fine dell'anno", ha ricordato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa al termine della prima giornata del vertice. In questo modo, hanno sottolineato sia von der Leyen che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il petrolio colpito dalle sanzioni arriverà a circa il 90% delle importazioni di greggio dalla Russia. "Il restante 10%, che riguarda la sezione Sud dell'oleodotto Druzhba, è esente dalle sanzioni. Ma torneremo su questo punto non appena possibile", ha aggiunto la presidente della Commissione.

Bruxelles prende tempo, consapevole che senza eccezioni l'accordo non sarebbe arrivato. Ai giornalisti che chiedevano che cosa significhi "non appena possibile" per l'Ungheria, e se il compromesso non sia di fatto una deroga illimitata dalle sanzioni, von der Leyen ha spiegato che "si sta lavorando all'aumento della capacità di un oleodotto che parte dalla Grecia, per sostituire il petrolio russo del Druzhba Sud che arriva in Ungheria. Saranno necessari degli investimenti per farlo e ci vorranno fra i 25 e i 60 giorni, un tempo tutto sommato ragionevole". "E poi - ha concluso - bisognerà riconvertire le raffinerie perché il petrolio proveniente dall'Adriatico è diverso da quello russo". Nessun indicazione sui tempi di uscita dalle deroghe, insomma.

Festeggia l'accordo (e la deroga) il premier ungherese Viktor Orban. "Noi siamo esenti", dice a tarda notte. Ha ottenuto ciò che voleva, anche se Bruxelles insiste sulla "temporaneità" dell'eccezione. Che non ha però un termine chiaro. Non c'è una data di fine deroga, per il momento. Budapest porta a casa anche le garanzie che aveva chiesto "nel caso che accadesse un incidente nel percorso dell'oleodotto in Ucraina", con interruzione del flusso di petrolio russo verso il suo paese. "In caso di improvvise interruzioni delle forniture, saranno introdotte misure di emergenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti", si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

Una formula molto più chiara e determinata di quella che era stata proposta nella bozza (una semplice richiesta dei leader dei Ventisette al Consiglio Ue di assicurare "la solidarietà fra gli Stati membri in caso di improvvisa interruzione delle forniture").

Sui mercati, intanto, continua inarrestabile la corsa del greggio. E l'accordo raggiunto dai Ventisette sull'embargo sembra spingere ulteriormente l'oro nero. Il greggio questa mattina viaggiava in netto rialzo: il Brent è trattato a 123,32 dollari al barile, in rialzo dell'1,36%, riaggiornando i livelli massimi toccati negli ultimi 2 mesi. Il Wti è a 118,57 dollari al barile con un progresso del 3,04%.

Raggiunto l'accordo tra i 27 sul petrolio, si apre ora la partita del gas. Su cui, va detto, gli stessi leader Ue nutrono un non celato scetticismo. "Penso che il gas dovrebbe essere nel settimo pacchetto di sanzioni, ma devo essere realista e non credo che ci sara'", dice la prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas "Ieri abbiamo discusso in breve" di un eventuale embargo sul gas russo, "ma ovviamente il tema è molto più difficile di quanto sia stato quello del petrolio", ha aggiunto Kallas e "tutte le prossime sanzioni saranno più difficili perché inizieranno ad avere un effetto sugli europei".