Embargo petrolio e gas russo, Ungheria: "Siamo contrari". I nodi aperti nell'Ue

Roma, 2 maggio 2022 - L'Ungheria non si muove dalla sua posizione: continua a restare contraria a qualsiasi embargo dell'Unione europea sulle importazioni russe di petrolio e gas. Lo ha annunciato il portavoce del governo Zoltan Kovacs. "La posizione ungherese riguardo a qualsiasi embargo su petrolio e gas non è cambiata: non li sosteniamo", ha scritto Kovacs su Twitter. L'Ue sta lavorano a un nuovo pacchetto di sanzioni che prevedrebbe tra l'altro una graduale stretta delle importazioni di petrolio, per il quale resta necessaria l'unanimità degli stati membri.

Proprio oggi i 'ministri dell'energia' dei paesi dell'Unione Europea terranno oggi una riunione urgente con l'obiettivo di concordare una posizione comune di fronte alla richiesta della Russia di venire pagata in rubli per le consegne di gas, pena l'interruzione del servizio. La Russia fornisce il 40% del fabbisogno di gas dell'Ue, una dipendenza che rende di immediata comprensione la riluttanza con la quale tanto la Germania che altri paesi dell'Unione dimostrano all'idea di stoppare bruscamente le importazioni di energia russa.

In ogni caso, "c'è una volontà politica di smettere di acquistare petrolio dalla Russia e avremo misure e una decisione su un ritiro graduale la prossima settimana", ha affermato un funzionario europeo coinvolto nelle discussioni. Appare più che probabile che la Commissione metterà sul tavolo una proposta di embargo che prevede un periodo di transizione fino alla fine dell'anno. Si tratta di una road map (che potrebbe durare dai sei agli otto mesi) non certo facile da attuare principalmente perché due paesi europei senza sbocco sul mare (Ungheria, appunto, e Slovacchia) dipendono dagli oleodotti russi: non hanno porti e non sono collegati ad alcun gasdotto europeo ed è dunque necessario costruire infrastrutture o trovare alternative per il loro approvvigionamento energetico.

Inoltre, è serrato il dibattito sulle azioni da compiere affinché le decisioni europee non facciano registrare un'impennata globale dei prezzi del petrolio, che sarebbe gravemente controproducente. "Dobbiamo stare attenti con un divieto europeo globale sulle importazioni di petrolio", ha avvertito con ampio anticipo il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen.