"Elon Musk sui Tassi di Interesse: "La Gente Esita ad Acquistare"

I tassi di interesse sono troppo alti e devono calare. Mentre circolano voci su una possibile chiusura di X in Europa, in risposta al Digital Services Act adottato nel Vecchio Continente, Elon Musk lancia l’allarme sullo stato dell’economia alle prese fra un eccessivo costo del denaro e l’incertezza delle guerre. Ad agitare il miliardario è l’effetto degli alti tassi sui consumatori: "La gente esita ad acquistare una nuova auto se c’è incertezza sull’economia", dice Musk aggiungendo di aver "paura di quanto accaduto nel 2009 quando Generale Motors e Chrysler finirono in bancarotta".

Da qui la necessità anche per Tesla di muoversi con cautela dopo un terzo trimestre deludente. L’utile è infatti calato del 44%, mentre i ricavi sono saliti del 9%. Risultati che fanno affondare il titolo a Wall Street, dove ieri Tesla è arrivata a perdere fino al 7,5%. I timori sull’economia si accompagnano all’ipotesi ventilata da Business Insider sulla possibilità che Musk decida di rimuovere X dall’Europa in risposta al Digital Services Act adottato nel Vecchio Continente.

Il miliardario – secondo gli stessi rumors – avrebbe discusso la possibilità di rimuovere l’app dall’Europa o bloccarne l’accesso agli utenti dell’Ue. Musk però smentisce seccamente: "Un altro articolo "totalmente falso di Business Insider. Non sono una pubblicazione".

Alberto Levi