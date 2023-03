Elon Musk e la pazza idea di comperare la Silicon Valley Bank fallita

Elon Musk come Caligola: nomina il suo cane Floki come Ceo di Twitter

Elon Musk dopo aver comperato Twitter vuole mettere le mani sulla Silicon Valley Bank, la banca fallita venerdì 10 marzo che ha travolto le Borse di tutto il mondo.

Elon Musk non perde l'occasione di entrare a gamba tesa sull'argomento del giorno, il crollo della Silicon Valley Bank, il secondo peggiore dal 2008, che sta terrorizzando i mercati nel timore di un nuovo caso Lehman Brothers.

In una conversazione su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta ad un utente che proponeva che Twitter acquistasse la banca, il miliardario ha risposto: "Sono aperto all'idea". Che sia una boutade o un'intenzione seria non è dato saperlo ma anche l'acquisto di Twitter da parte del patron di Tesla all'inizio sembrava impossibile.

Il miliardario americano proprietario di Twitter, Tesla e X-Space non smette mai di stupire dopo che nelle scorse settimane aveva nominato il suo cane Ceo di Twitter.