Così Elon Musk ha perso 15 miliardi di dollari in un giorno

Il patrimonio netto di Elon Musk ha subito quella che, con un eufemismo, potremmo definire una brusca flessione. La perdita, stando ai calcoli di Business Insider, sfiora i 15 miliardi di dollari, dopo un forte calo delle azioni Tesla. Alla chiusura dei mercati, i titoli della casa automobilistica sono scesi di quasi il 7%, perdendo circa 21 dollari per azione. Ma a cosa è dovuta questa perdita record?

Musk resta comunque l’uomo più ricca al mondo

Il calo arriva in un momento particolarmente delicato per Musk, che ha recentemente annunciato la creazione di un proprio partito politico, ‘America party’. Questa mossa ha ulteriormente intensificato il suo scontro con il presidente Donald Trump, al quale il CEO di SpaceX ha donato almeno 277 milioni di dollari a sostegno della sua campagna per le presidenziali del 2024. Nonostante il colpo subito, Musk resta comunque la persona più ricca al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Tuttavia, l’andamento negativo dei mercati e le prospettive di nuovi dazi doganali hanno peggiorato una situazione già difficile per gli investitori Tesla. Dall’insediamento di Trump a gennaio, il titolo Tesla ha perso il 31% del suo valore, mentre l’indice S&P 500 è salito del 4% nello stesso periodo. Tesla ha inoltre registrato due trimestri consecutivi di calo nelle consegne di veicoli nel 2025, segnando la peggiore performance dell’azienda dal 2022. Né Tesla né Musk hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al recente crollo.

La sua popolarità è in calo

Sempre scondo Business Insider, molti analisti ritengono che le incursioni politiche di Musk stiano penalizzando la fiducia degli investitori. Dan Ives, analista di Wedbush Securities e noto sostenitore del titolo Tesla, ha commentato: “Il crescente coinvolgimento politico di Musk e il tentativo di sfidare l’establishment di Washington vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata da azionisti e investitori”. Anche gli analisti di William Blair, Jed Dorsheimer e Mark Shooter, hanno segnalato una crescente insofferenza: “Gli investitori iniziano a stancarsi delle distrazioni e preferirebbero che Musk concentrasse i suoi sforzi sul lancio dei robotaxi”. La stessa società ha declassato Tesla da “buy” a “hold”, citando come fattore chiave le difficoltà normative legate alla proposta di legge di Trump, il “Big Beautiful Bill”, che prevede l’abolizione degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici. Secondo una media composita dei sondaggi pubblici elaborata da Silver Bulletin, la percentuale di americani con un’opinione negativa di Musk è salita al 55%, rispetto al 45% registrato a fine 2024.