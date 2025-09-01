Elon Musk fa causa al super ingegnere cinese (traditore?): “Ha rubato i segreti di xAI e li ha consegnati a OpenAI”

L’accusa, piuttosto chiara: furto e spionaggio industriale. L’ingegnere avrebbe rubato “informazioni sensibili” e “segreti commerciali” del chatbot Grok di xAI e li avrebbe portati al concorrente OpenAI. Chi ha fatto causa è un certo Elon Musk, l’uomo da 415 miliardi di dollari, fondatore tra le altre cose della startup di intelligenza artificiale xAI. L’ingegnere invece si chiama Xuechen Li, è cinese, e il mese scorso sarebbe passato dalle dipendenze di Musk a quelle di Sam Altman portandosi dietro (così sostengono i legali dell’ex consulente di Trump al Doge, il super imprenditore di Tesla e Space X) informazioni riservate su “tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia con funzionalità superiori a quelle offerte da ChatGpt" per utilizzarle nel suo nuovo incarico in OpenAI. In sintesi: l’ingegnere Li avrebbe rubato di qui per regalare di là.

Sam Altman, Ceo di OpenAi

La causa in California

La società di Musk ha depositato la causa giovedì scorso al Tribunale federale della California. OpenAI, stando alle informazioni che circolano sui media americani, non è imputata nel procedimento. Ma la denuncia, aldilà della dinamica del presunto furto, racconta più e meglio di ogni retroscena da Silicon Valley la feroce rivalità tra Musk e Altman e la dura battaglia in atto tra le maggiori aziende tecnologiche per accaparrarsi le migliori menti della nostra generazione, gli scienziati nel campo dell'intelligenza artificiale.

La battaglia tra le big dell’IA

Il caso dell’ingegnere Li è solo l’ultimo capitolo di uno scontro aperto. Musk, per altro co-fondatore di OpenAI, ha già citato in giudizio separatamente l'azienda e il suo Ceo, Altman, per presunta “deviazione dalla sua missione originale a beneficio dell'umanità”. OpenAI ha controquerelato Musk ad aprile per molestie. E ancora. xAI di Musk ha intentato un'altra causa contro OpenAI e Apple, in Texas, contro il presunto monopolio del mercato dei chatbot di IA sui dispositivi della Mela.

L’accusa e il giallo delle azioni vendute

La nuova causa sostiene che Li avesse iniziato a lavorare come ingegnere per xAI l'anno scorso, contribuendo a costruire e sviluppare il chatbot Grok. Secondo la denuncia, l’ingegnere cinese avrebbe sottratto i “segreti commerciali” a luglio, poco dopo aver accettato un lavoro da OpenAI e aver venduto 7 milioni di dollari in azioni xAI. La startup di Musk sostiene che quelle informazioni, sensibili e ultrariservate, consentono ora a OpenAI di potenziare ChatGpt con "l'intelligenza artificiale più innovativa e le funzionalità fantasiose" di xAI.

Nella causa si afferma che Li avrebbe ammesso di aver “rubato file aziendali” e di aver "coperto le sue tracce" durante una riunione del 14 agosto, e che l'azienda avrebbe successivamente trovato ulteriore materiale rubato, e mai divulgato, sui suoi dispositivi. xAI ha chiesto al tribunale un risarcimento danni e un'ordinanza restrittiva che impedisca il passaggio di Li a OpenAI. Questo matrimonio hi-tech non s’ha da fare,.