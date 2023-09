Elon Musk a New York: "X diventerà a pagamento"

"Ci stiamo muovendo verso un piccolo pagamento mensile per l’utilizzo di X": parole di Elon Musk, in un colloquio – trasmesso in streaming sulla piattaforma social – con Benjamin Netanyahu. Il premier aveva chiesto all’imprenditore di bloccare i bot che rilanciano contenuti antisemiti. Secondo Musk mettere ogni account a pagamento "è l’unico modo che mi viene in mente per combattere vasti eserciti di robot". Tra le molte modifiche apportate all’ex Twitter da quando l’ha acquistato, a ottobre scorso, il proprietairo di Tesla e SpaceX ha già introdotto abbonamenti premium, che per 8 dollari al mese danno la possibilità di tweet più lunghi e maggiore visibilità dei propri contenuti. Mettere tutto a pagamento però rischia di far crollare in numero utenti, e conseguentemente le entrate pubblicitarie, già in picchiata. Lo stesso Musk a luglio ha ammesso che quest’anno gli introiti pubblicitari sono dimezzati rispetto al 2022.