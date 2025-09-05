Elon Musk mister 1.000 miliardi, compenso irreale da Tesla. Il confronto che fa impallidire gli altri big

New York, 5 settembre 2025 - Un pacchetto retributivo da capogiro, di quelli che fanno discutere l’opinione pubblica e sognare i mercati finanziari. Il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto per il suo amministratore delegato, Elon Musk, un piano di compensi legato alla performance aziendale che potrebbe valere oltre 1.000 miliardi di dollari. Una cifra mai vista nella storia delle corporate americane, subordinata però al raggiungimento di obiettivi estremamente ambiziosi. Il piano – della durata di 10 anni – è stato reso noto in un documento ufficiale depositato presso la SEC (la Securities and Exchange Commission, l’ente che vigila sulla borsa statunitense) e prevede l’assegnazione progressiva di pacchetti azionari a Musk in base alla crescita della capitalizzazione di mercato della casa automobilistica elettrica. Un’operazione che, almeno sulla carta, lega la retribuzione del CEO al successo dell’azienda. Ma l’enormità delle cifre riporta al centro del dibattito il tema della disparità salariale e del ruolo dei mega-premi nell’economia globale.

Da Tim Cook a Sundar Pichai

Elon Musk non è il primo top manager a vedersi riconoscere compensi miliardari. In passato, altri amministratori delegati delle big tech americane hanno ricevuto pacchetti di stock option o bonus legati alla performance per importi colossali. Nel 2020, Tim Cook, CEO di Apple, ha ricevuto un premio azionario decennale da quasi 1 miliardo di dollari, rinnovando il suo contratto con l’azienda. Il pacchetto prevedeva il conferimento di azioni vincolato al raggiungimento di determinati traguardi di mercato e gestione.

Tim Cook, CEO di Apple, durante la cena con i top manager del settore big tech alla Casa Bianca (Ansa)

Sempre nel mondo della Silicon Valley, anche Sundar Pichai, numero uno di Alphabet (la holding che controlla Google), ha ricevuto nel 2019 un pacchetto retributivo da 281 milioni di dollari in azioni, da maturare su tre anni, oltre allo stipendio fisso. Nel 2018, Dara Khosrowshahi, amministratore delegato di Uber, ha firmato un contratto che includeva un bonus fino a 100 milioni di dollari, se l’azienda fosse riuscita a mantenere una certa capitalizzazione di mercato dopo l’IPO.

Ma l’unico caso paragonabile per ambizione e cifre a quello di Musk resta, paradossalmente, ancora Musk stesso. Già nel 2018, Tesla gli aveva concesso un altro piano decennale, da circa 55 miliardi di dollari, che suscitò numerose critiche, ma che fu approvato dagli azionisti. Quel piano si è rivelato parzialmente efficace: la capitalizzazione di Tesla è cresciuta esponenzialmente negli anni successivi, portando Musk a diventare – a più riprese – l’uomo più ricco del mondo.