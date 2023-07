Elettrificazione posteggi Accordo con Saba Italia

Enel X Way (in foto il ceo Francesco Venturini) e Saba Italia, uno dei più importanti operatori specializzati nella gestione di parcheggi pubblici, hanno avviato in Italia una collaborazione per offrire a chi guida elettrico nuove opportunità con 51 infrastrutture di ricarica disponibili in 17 parcheggi gestiti da Saba Italia in tutto il Paese.