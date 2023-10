Effetto tassi, crolla il mattone. Frenano compravendite e mutui

L’effetto Bce, con l’aumento dei tassi di interesse, travolge anche il mattone, tradizione bene rifugio degli italiani. Nei primi sei mesi di quest’anno c’è stato un vero e proprio scivolone delle compravendite. Per il Consiglio Nazionale del Notariato (presidente Giulio Biino), punto di osservazione privilegiato del settore, il calo a livello nazionale si è attestato sull’8,7%, con punte del 9,6% a Roma, del 10,3% a Firenze e del 12,4% a Bari. Tornando alla fotografia del mercato immobiliare scattata dai notai, si scopre che il decremento maggiore si è registrato neli acquisti delle prime case tra i privati: -11%. Mentre sono letteralmente crollati (-34%) i contratti di compravendita fra le imprese.

Diversa, invece, la "performance" delle seconde abitazioni: per quelle tra privati, infatti, il dato è apparso pressoché stabile, se paragonato alle cifre del primo semestre dell’anno scorso, con una riduzione, cioè, dell’1,9%, mentre è stato rilevato un -11,5% per le compravendite di seconde case da impresa. La ricognizione notarile, poi, si è soffermata sull’andamento del mercato immobiliare in 9 grandi città. A Milano il calo è stato dell’8,4%, a Torino la discesa è stata più contenuta (del 3,4%), e a Verona si è rilevato un -3,7%.

A Bologna, invece, il decremento è stato del 4,6%, poco più della metà rispetto alla media nazionale. Spostandosi verso le regioni del Centro e del Mezzogiorno, si scopre che nei primi sei mesi dell’anno in corso a Roma c’è stato un calo del 9,6%, a Napoli del 7,3%, mentre è molto più bassa la riduzione che è stata osservata nella città di Palermo (-0,33%). L’effetto tassi ha avuto dure conseguenze anche sul mutui, calati del 29,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mentre il capitale erogato è passato da 38,5 a 26,9 miliardi. In sostanza gli italiani più che andare in banca per chiedere un prestito hanno preferito attingere dai propri risparmi, evitando il rischio di pagare rate sempre più alte. Su base annua è prevista, inoltre, una riduzione dei finanziamenti del 23,8%.

La discesa delle linee di credito consentite dalle banche per entrare nella schiera dei proprietari di case, si legge nel dossier dei Notai, è "generalizzata" in ogni fascia d’età e il calo risulta più del doppio rispetto alle previsioni, basate sui primi due mesi dell’anno. Segno che a partire dal terzo trimestre c’è stato un forte rallentamento dei contratti. In calo anche il mercato delle surroghe (il trasferimento di un mutuo da una banca all’altra, alla ricerca di condizioni più vantaggiose, ndr) che dovrebbe diminuire a fine anno del 38,2%, rispetto al 2022. Ancora più pesante la battuta d’arresto evidenziata da Fimaa Confcommercio nell’ultima indagine sul mercato immobilare che mette a confronto il primo semestre di quest’anno con lo stesso periodo del 2022. Il risultato è che ci sono state 50mila abitazioni in meno scambiate sul mercato con un calo complessivo del 12,5%. Il mercato, nonostante tutto, è ancora attivo. Infatti, i prezzi degli immobili sono ancora in crescita: le abitazioni nuove hanno registrato un aumento dello 0,5%, quelle esistenti addirittura dello 0,8%. In controtendenza, invece, il mercato degli affitti. Quasi la metà degli operatori (il 46%) ritiene che a sostenere la domanda sarà l’investimento offerto dal mercato delle locazioni.