Effetto Pnrr sul Mezzogiorno. Pil 2024 a +0,6%, vola l’export

Il 2023 si chiude con un’economia meridionale contraddistinta da segnali congiunturali positivi e una generale tenuta delle imprese. Il tutto lascia presagire un 2024 con un Pil nel Mezzogiorno in crescita dello 0,6%, ma con un’occupazione che continua a mostrare tassi inferiori al resto del Paese, in particolare per quella femminile. È l’analisi congiunturale annuale di Confindustria e Srm, secondo cui l’indice sintetico dell’economia meridionale per il 2023 cresce per il terzo anno consecutivo e sale di 8,8 punti. Molto positiva la stima sul dato relativo agli investimenti: +4% rispetto al 2022 e +17% rispetto al 2019, "a conferma di una dinamica che va però sicuramente rafforzata". Particolarmente significativo il contributo dell’export: +40% sul 2019.

Sull’economia del Sud nel prossimo anno "influirà in modo considerevole l’effettiva messa a terra delle risorse disponibili, in primis quelle legate al Pnrr", mentre l’occupazione registrata nel terzo trimestre 2023 aumenta del 4% rispetto allo scorso anno, con un incremento per il Sud maggiore. Ma all’aumento degli occupati non corrisponde un significativo progresso in termini assoluti se i dati sono rapportati alla quota di chi vive al Sud.

Lo studio indica almeno tre grandi fattori di sviluppo del Mezzogiorno. Si tratta delle cosiddette ‘3C’: Competenze (dalla formazione all’innovazione), Connettività (attraverso adeguate infrastrutture di connessione stradale, ferroviaria, portuale e aerea, ma anche e soprattutto digitale e tecnologica) e Competitività delle imprese (anzitutto in termini di densità e intensità imprenditoriale). Serve quindi, secondo la raccomandazione che arriva dal mondo industriale, una politica industriale che, sfruttando le ingenti risorse a disposizione – europee e nazionali – possa creare un ambiente favorevole alla crescita di territori e imprese del Mezzogiorno e, al contempo, ne valorizzi le potenzialità produttive.

In questo contesto, un ruolo centrale sarà giocato dal Pnrr, di cui l’Italia ha già ricevuto il pagamento di quattro rate per oltre 100 miliardi di fondi, la cui rimodulazione rappresenta una notizia molto attesa. Dei circa 14 miliardi di nuove misure e risorse aggiuntive del Piano, circa 12 sono destinati alle imprese.

Alberto Levi