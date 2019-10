Roma, 3 ottobre 2019 - "I giornali svolgono una funzione di servizio, di collante all'interno di una comunità e per questo credo che debbano essere sostenuti". A dirlo è il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella, sottolineando l'importanza di "un'informazione di qualità". "Ho cercato da subito - ha spiegato intervendo al Festival delle Città - di instaurare un clima diverso, un dialogo, con tutto il settore. Nelle prossime settimane apriremo dei tavoli sulle politiche nel campo dell'editoria e dell'informazione con l'obiettivo di produrre delle scelte tangibili e concrete" da inserire "già nella prossima legge di Bilancio".

"Il finanziamento statale al fondo per il pluralismo dovrà essere mantenuto considerando le difficoltà del mercato. Non possiamo permetterci il fallimento di un settore come questo perché ne va del pluralismo", ha quindi continuato il sottosottosegretario. "Per questo - ha aggiunto - dobbiamo mantenere forme di sostegno dirette e indirette alle imprese. Forme di sostegno alla domanda come incentivi fiscali per gli abbonamenti cartacei e digitali. Le misure per gli inserzionisti vanno mantenute e forse allargate".

Martella ha ricordato che "nell'agenda Ue c'è la Web tax e una parte del gettito potrebbe andare in favore dell'editoria". Poi, ha proposto una campagna di sensibilizzazione con Anci e Ali (l'associazione nazionale dei comuni italiani e la lega delle autonomie locali) nelle scuole e nelle università sul valore del giornalismo e della corretta informazione. "Occorre anche vincere una battaglia culturale: non si può concepire un Paese in cui giornalisti vivano sotto scorta, minacciati o intimiditi", ha proseguito.

"Sostenere l'informazione non è un sussidio uguale agli altri, è una cosa che ha a che fare con il concetto di democrazia", ha detto ancora rimarcando la necessità di "affrontare politiche che permettano nello stesso tempo il consolidamento del mondo dell'informazione e permettano l'innovazione del settore guardando al futuro".

Martella ha poi posto l'accento sulle edicole, che "insieme alle farmacie e agli uffici postali, sono un presidio del territorio". "Occorre trovare forme nuove per modernizzare le edicole e in questo senso è stato importante l'accordo per permettere di garantire servizi anagrafici. Dobbiamo anche mantenere il credito d'imposta per gli esercenti che forse andrebbe rafforzato o fatto conoscere di più".

FIEG - E a chiedere che "il governo ripristini un aiuto concreto" al mondo dell'editoria è anche il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, anche lui ospite all'evento. Nelle redazioni, ha aggiunto, "i giornalisti fanno i miracoli" perché "devono impaginare in cinque minuti, scegliere una foto, fare un titolo e spesso non hanno nemmeno il tempo per riflettere". Spesso, ha sottolineato, "gli errori non sono colpa dei giornalisti ma della fretta". Per difendere la qualità dell'informazione, ha insistito "dobbiamo avere inviati per verificare le notizie. Ma noi non possiamo mandare più nessuno fuori, perché non abbiamo i soldi" e "anche nelle redazioni ci sono poche persone perché abbiamo dovuto fare delle ristrutturazioni negli ultimi dieci anni".

Riffeser Monti ha infine citato i dati di Audipress che "hanno certificato che i lettori non sono in calo". "I giornali perdono copie perché i lettori li trovano nei bar e altri locali pubblici. Il problema non è che non sono letti, il problema è che li leggono gratis", ha concluso.