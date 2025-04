Editoria, Barachini: “Governo al lavoro su nuovi interventi di sostegno”

Roma, 2 aprile 2025 – Lo "straordinario atto di coraggio" degli editori "credo che vada in qualche modo sostenuto, in tutti i modi, e noi lo stiamo facendo, lo faremo". Lo ha detto il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini durante il convegno a Palazzo San Macuto per presentare nuova grafica e linea editoriale della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, con il presidente di Società editrice Sud Morgante e i direttori Rizzo Nervo e Romano. “Stiamo preparando altri importanti interventi normativi per il sostegno all'editoria. “Abbiamo fatto un decreto sulle edicole e ne faremo altri. Abbiamo in mente di ampliare il sostegno alle scuole con altre iniziative per portare i giornali ovunque. A costi sempre inferiori. Avvicinarsi anche alla stampa locale, a una terra che ha bisogno di raccontarsi, è fondamentale”.

Barachini: “Informazione fondamentale, orienta l’opinione pubblica”

Il sottosegretario ha ribadito il valore dell’informazione professionale: “Abbiamo bisogno di atti di coraggio da parte degli editori e credo che, a questo coraggio che avete avuto, corrisponda lo stesso coraggio da parte del governo. Spesso devo rispondere alle critiche di chi ci contesta di difendere ancora i giornali. Lo facciamo perché ci crediamo e chi pensa che l'informazione non sia centrale sbaglia, perché l'informazione orienta l'opinione pubblica. Certo, c'è un tema di formazione e disattenzione dei cittadini verso l'informazione professionale, ma leggere una notizia su carta, come leggere un libro, lascia una traccia molto più profonda in chi fa quello sforzo".

Riffeser: “Bloccare i siti senza direttore responsabile”

Tema fondamentale quello della qualità dell’informazione. "Per combattere la disinformazione, bisogna bloccare tutti i siti dove non c'è un direttore responsabile. È molto semplice, bisogna fare un accordo. Se un paese come l'Italia riuscisse ad anticipare queste decisioni potrebbe fare scuola anche in Europa". Lo ha detto il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti intervenendo a Palazzo San Macuto. "Un altro aspetto importante è accelerare sulla consegna dei giornali a domicilio. Abbiamo dovuto creare un sistema in cui la gente per comprare un giornale deve andare anche a chilometri di distanza e invece di farlo lo legge a sbafo al bar. Ci sono tutti gli strumenti per poter intervenire".

Schifani: "L'editoria che investe va elogiata"

"L'editoria che investe va elogiata" ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. "La comunicazione dei due quotidiani (Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia, ndr) verifica la notizia, non ama i retroscena. Per quanto mi riguarda, questo è uno stimolo. Ho apprezzato molto le parole di Barachini sul sostegno alla carta stampata - ha aggiunto -, noi come governo regionale lo stiamo facendo perché siamo convinti che per avere una democrazia sana occorra sostenere una editoria sana".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Marco Romano direttore del Giornale di Sicilia e Antonino Rizzo Nervo direttore della Gazzetta del sud

Mattarella riceve in vertici di Giornale di Sicila e Gazzetta del Sud

E stamattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici del Giornale di Sicilia e della Gazzetta del Sud. Pasquale Morgante, presidente della Società editrice del Sud e della Fondazione Bonino Pulejo; Giuseppe Ilacqua, vicepresidente della Società editrice del Sud; e i direttori del Giornale di Sicilia Marco Romano e della Gazzetta del Sud Antonino Rizzo Nervo, gli hanno presentato la nuova veste grafica dei due quotidiani.