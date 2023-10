Edison scommette sul nucleare: "Pronti a realizzare due reattori"

La mappa dei siti dove realizzare le centrali non c’è. Ma c’è il progetto di costruirne due, la prima delle quali tra il 2030 e il 2035. Sicuramente in Nord Italia, in un distretto fortemente industrializzato e di aziende energivore. "Le grandi sfide ci piacciono e noi ci impegniamo per portarle a termine", assicura Nicola Monti, ceo di Edison, annunciando il piano per il ritorno all’energia nucleare in Italia, "una volta che si saranno create le condizioni". Il progetto prevede due impianti nucleari da 340 Mw ciascuno con tecnologia Smr, da realizzare sotto terra e in forma modulare grazie alle competenze tecnologiche dell’azionista Edf. L’energia nucleare potrà ricoprire un ruolo chiave per il raggiungimento dei target Ue di carbon neutrality, dando stabilità al sistema elettrico e compensando l’intermittenza delle fonti rinnovabili. "È una delle fonti di generazione con le minori emissioni di Co2, assicura un ridotto consumo di suolo rispetto alla potenza elettrica installata e consente un’ottimale programmabilità della produzione", spiega Lorenzo Mottura, di Edison. Inoltre, precisa Monti, "la nuova tecnologia degli small modular reactor può essere utilizzata per produrre energia elettrica e termica, rispondendo in modo versatile alle esigenze dei distretti energivori e dei territori". Il tutto con altissime garanzie di sicurezza. Nell’anniversario dei 140 anni dall’avvio delle attività, Edison guarda al futuro con un ambizioso piano strategico di sviluppo di qui al 2030 di cui i progetti sul nucleare sono solo una parte e che prevede dieci miliardi di investimenti e l’obiettivo di raddoppiare il margine operativo lordo in una forchetta tra 2 e 2,22 miliardi. Dei 10 miliardi di investimenti previsti, circa la metà puntano sullo sviluppo di fonti rinnovabili, circa 1 miliardo sui sistemi di flessibilità e circa 2,5 miliardi sui servizi energetici per la decarbonizzazione dei consumi. La restante quota, pari a 1-2 miliardi di euro, sarà destinata alle attività del gas e alla crescita del portafoglio clienti. L’obiettivo sul margine operativo lordo verrà raggiunto grazie a un cambiamento del portafoglio industriale che porterà le attività a emissioni dirette nulle o quasi a rappresentare il 70% dell’Ebitda rispetto alla media dell’ultimo triennio, pari al 35%.

Il portafoglio di attività vedrà l’energia elettrica rinnovabile salire a oltre il 45% della redditività del gruppo. I piani sul nucleare, funzionali alla produzione di energia elettrica, hanno già portato alla firma di un accordo con Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare. Edison non sarà l’unico operatore a lanciarsi nella sfida. All’Italia servono 15 centrali e "investimenti per una trentina di miliardi – precisa Monti – Siamo stati tra i primi a riaprire il dibattito sul nuovo nucleare, vogliamo riportarne la produzione in Italia".