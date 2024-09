Edison Energia punta ai 4 milioni di contratti

L’obiettivo è di accelerare verso il traguardo dei 4 milioni di contratti entro il 2030 annunciato lo scorso anno. La strategia è di integrare la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa che prevede, tra l’altro, anche un’offerta per la connessione wi-fi attiva dal primo ottobre. "Non vogliamo entrare nel settore delle telecomunicazioni, ma offrire ai nostri clienti soluzioni tecnologichee avanzate a un prezzo competitivo", chiarisce subito Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, illustrando la piattaforma Risolve, progettata per fornire servizi a valore aggiunto al segmento retail. "Il wi-fi – aggiunge – può rappresentare una porta d’ingresso per il mondo della domotica".

In Edison Energia, forte di oltre 2,8 milioni di contratti retail, più di un cliente su tre ha già scelto la doppia fornitura. In Italia il mercato dei servizi a valore aggiunto – attesta un’elaborazione Edison Energia su dati Polimi e Istat – rappresentato dall’efficienza energetica e dalla manutenzione delle case, ha attualmente un valore di circa 50 miliardi e un potenziale di crescita al 2030 del 5%.

Con l’offerta wi-fi la società punta ad arrivare al 2028 con il 10% dei clienti della piattaforma che avranno aderito anche alla proposta. "Parliamo di qualche centinaia di migliaio di contratti – precisa Quaglini – siamo ottimisti". Tra gli elementi distintivi della nuova piattaforma, la centrale operativa di assistenza che è interna all’azienda e "con più di duemila tecnici su tutto il territorio nazionale". Quanto alle infrastrutture, partner di Edison Energia per l’offerta wi-fi sono Open Fiber e Fastweb. "Sono tra i maggiori operatori del settore – sottolinea Quaglini – Non avrebbe senso per noi investire direttamente nella fibra. Ci interessa, invece, fornire servizi a pacchetto che da soli faremmo più fatica a proporre".

Sandro Neri