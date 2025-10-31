Economia digitale, sfida per il Paese: "Investire in tecnologia fa crescere"

Investire in tecnologia conviene, eccome se conviene. Alle aziende, ai cittadini, alla pubblica amministrazione, insomma all’intero Sistema Paese. Un assioma consolidato dai dati messi nero su bianco dal Centro Economia Digitale. Tra questi, il più eclatante su scala europea: a fronte di un dollaro investito nel settore hi-tech, il ritorno in termini di Pil ammonta in media a ben 3,9 dollari, tre volte superiore rispetto ai comparti contraddistinti da un basso impatto tecnologico.

Il report 2025 del CED è stato presentato nella sala Ciampi all’interno del Ministero delle Economie e delle Finanze. A fare gli onori di casa, il ministro Giancarlo Giorgetti. Subito dopo la parola è passata a Rosario Cerra, fondatore del CED: "Il nostro Rapporto Strategico ‘High-Tech Economy’ lo dimostra chiaramente: questa transizione verso un’economia ad alta tecnologia è l’unica via per rilanciare crescita e produttività in Italia e in Europa". Al centro del nuovo paradigma, non possono che esserci le infrastrutture di telecomunicazioni.

Non a caso, alla presentazione del rapporto sulla High-Tech Economy è intervenuto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, società in prima linea nella digitalizzazione del Paese. "Open Fiber – ha affermato Gola – è una realtà votata a rendere possibile la trasformazione digitale della società e dell’economia e, quindi, ’nativamente’ inclusa nelle dinamiche di base dell’High-Tech Economy, economia basata anche sulla connettività globale, che al contrario potrebbe generare disuguaglianze, sia interne al paese che rispetto ai paesi esteri. Il nostro obiettivo – ha proseguito il manager – è infatti garantire la copertura pervasiva delle maggiori città italiane e delle aree rurali e industriali, con una rete in fibra ottica ultraveloce e affidabile, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione".

Una mission che vede la rete di Open Fiber al centro di svariati progetti ad alto tasso tecnologico: "La capillarità della nostra rete – ha continuato Giuseppe Gola – ci sta permettendo di sviluppare un grande progetto legato all’edge computing. Non più poche e grandi centrali per lo stoccaggio e la lavorazione dei dati, dispendiose e impattanti anche dal punto di vista energetico, ma tante piccole infrastrutture di elaborazione posizionate in modo strategico ai ’bordi’ delle reti di telecomunicazione".

Attualmente, la rete di Open Fiber è presente in circa 7.000 comuni italiani con pressappoco 3.000 centrali attive su tutto il territorio. A regime, il progetto prevede la realizzazione di 100 edge data center. Oltre all’edge computing, Open Fiber guarda con attenzione al futuro dell’assetto normativo legato alle frequenze televisive: "Siamo già al lavoro per accogliere questa trasformazione epocale e aprire la nostra rete attraverso le cosiddette CDN (Content Delivery Network). Questo – ha sottolineato l’ad di Open Fiber – permetterebbe ai broadcaster di gestire e processare i loro dati da remoto e soprattutto, grazie alla diffusa presenza della infrastruttura FTTH su tutto il territorio nazionale, avvicinarsi agli utilizzatori finali mettendo a loro disposizione un servizio ancora più affidabile e interattivo".

Una minaccia aleggia però sullo sviluppo digitale del Paese: la spinta infrastrutturale che ha portato l’Italia a raggiungere la media europea in termini di copertura della fibra ottica di ultima generazione, infatti, non è sostenuta da un adeguato tasso di adozione da parte degli utenti. "L’assenza di una prospettiva certa di pieno utilizzo delle infrastrutture che può derivare solo dalla fissazione di un termine ragionevole e condiviso per lo switch off delle reti legacy – ha avvertito Gola – produrrebbe uno stallo inaccettabile di fronte alle sfide del nostro presente e futuro".