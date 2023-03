E-commerce, boom delle vendite be to be fra imprese. Ecco cosa sta succedendo

La fulgida era dello shopping online cucito a misura del cliente, pare ovvio dirlo, non è certo finita. Anzi, considerate le cifre che i colossi del settore mettono a bilancio ogni anno per tracciare profili di potenziali acquirenti e indicizzare i Big Data su scala globale, parrebbe appena cominciata. E-commerce Ma, detto questo, la tendenza che sta piano piano rivoluzionando la galassia del commercio digitale, stando ai numeri dell'ultimo Osservatorio B2B Digital Commerce di Netcomm, è un'altra: quella del 'business to business' via etere. Lasciando per un attimo da parte le strategie dei mastodontici player stranieri come Amazon e Alibaba (la ricerca di cui parliamo è riferita all'Italia), è dunque ormai chiaro che il cosiddetto e-commerce non vada più letto soltanto in verticale e che il peso delle transazioni orizzontali, fra azienda e azienda, sia diventato un fattore. Secondo i dati raccolti da quel Consorzio del Commercio Digitale Italiano che da oltre un ventennio raggruppa oltre 450 imprese nostrane di ogni dimensione, infatti, ben “il 61% delle aziende italiane ha attività eCommerce B2B con proprio sito o su marketplace”, per un sonoro +11,7% su quanto rilevato nel 2021. A valle di un cambio di rotta al quale ha chiaramente...