Se l’ambiente mette ansia

“Io personalmente soffro di ecoansia”. Verrebbe da chiedersi da quando questa patologia è stata ufficialmente classificata, ma prendiamola per buona. Evitiamo tutta la polemica della dietrologia che vede l’episodio come una messa in scena creata ad arte. Del resto il tema della gestione dell’ansia, soprattutto nei giovani, è al centro di svariati dibattiti ormai da anni. Che sia ecologica o sia scolastica, cambia il giusto. Prendiamola per buona, perché credo possa aiutarci a comprendere l’inghippo nel quale ci siamo infilati (o, per gli ottimisti, ci stiamo infilando). In fondo, l’ecoansia non ha raggiunto solo Giorgia, la ragazza che ha parlato con il ministro Pichetto Fratin. Tutto il mondo occidentale, in particolare l’Europa, è pervaso da questo “spettro”: stiamo rubando il futuro dei giovani. “Ho paura ad avere figli, la mia terra brucia – dice Giorgia – i vostri obiettivi al 2050 sono lontani”. Caspita! Se solo si rendesse conto che la raggiungibilità di quegli obiettivi è ben poco probabile e che quandanche li raggiungessimo avremmo ridotto dell’8% le emissioni di gas serra (questo è il contributo all’inquinamento che dà l’Europa rispetto al globo)!

È giusto ridurre l’inquinamento, certo. È giusto abbandonare il carbone e riciclare la plastica, ci mancherebbe! E facciamo bene a stimolare questo trend. Ma temo che l’aspettativa sia un po’ fuori asse, dando luogo a costi economici e sociali non indifferenti. Se pensiamo che raggiungendo gli obiettivi del “Fit for 55” faremo passare l’ecoansia a Giorgia (e a tutti noi), ci sbagliamo di grosso. È un po’ come comprare un tappeto elastico per andare sulla luna: la direzione è giusta, per carità, ma è del tutto insufficiente.

Perché c’è un tema più profondo ancora: che sulla luna – per stare nella metafora – non ci arriveremo mai. Il pianeta non è una creazione nostra, non siamo noi a governarlo e non sarà la nostra ambizione a salvarlo. L’uomo è caduco, non tiene, non sarà fissando obiettivi avveniristici che l’umanità svolgerà il suo compito, o si realizzerà. Il recente volume di Marcello Pera, che “dialoga” con Sant’Agostino, fotografa bene il punto credo. Pera vede un’analogia tra il tempo del padre della Chiesa e il nostro: Roma allora e l’Occidente oggi, due grandi emblemi del progresso, entrati in declino. Ciò che Pera si “fa raccontare” da Sant’Agostino è che l’uomo si è dimenticato della sua Caduta, del fatto che non può realizzarsi da solo, ci vuole qualcosa di più grande, a cui riferirsi, in cui sperare. L’alternativa è che l’uomo creda appunto in se stesso, a tal punto da pensare di poter governare il pianeta e da ritenere la propria stessa presenza un danno per l’ambiente. Per dirla con le parole di un laico come Pera: “L’uomo di oggi, non credendo più alla Caduta, cade più precipitosamente, consumando una parabola che lo ha trasformato da immagine di Dio in virus nocivo di un ecosistema”.

Cara Giorgia, i nostri nonni facevano figli mentre erano in guerra, il mondo bruciava eccome. Ma c’era qualcosa di solido su cui sperare, per il quale valeva la pena mettere al mondo figli. Questo ti consiglio di cercare, qualcosa grazie al quale “neppure un capello del nostro capo vada perso”. Per questa ricerca ha senso spendere la propria vita. Per questa ricerca forse ha senso avere ansia, quella che muove, non quella che reclama.

* Presidente Associazione Lab-ora