Ecco quanti italiani usano l’AI per investire i loro risparmi

Roma, 2 ottobre 2025 – L’intelligenza artificiale continua a diventare sempre più centrale nella vita degli italiani. Lo dimostra il dato che la vede anche al centro della gestione dei portafogli delle famiglie.

Il sondaggio di eToro

Lo rivela l’ultimo sondaggio ‘Retail investor beat’ di eToro, secondo cui sempre più risparmiatori si affidano all’intelligenza artificiale per scegliere i tipi di investimento per i propri risparmi. La survey, condotta trimestralmente su un campione di 11mila investitori retail di tredici Paesi che comprende anche mille italiani, mostra un progressivo aumento di quanti considerano l’intelligenza artificiale la nuova frontiera dell’investimento. Un anno fa erano il 50% adesso sono il 53%. Di questi, il 13% già li utilizza (era l’11% nel 2024) mentre il 40% (dal 39%) intende farlo nel prossimo futuro.

Sale l'interesse dei giovani

Tra gli investitori retail appartenenti alla Generazione Z, quelli che hanno tra i 18 e i 27 anni, la propensione all’utilizzo dell’AI per gli investimenti è oltre la media: il 65%. Nello specifico, il 21% già se ne serve e il 44% intende farlo. Seguono i Millennials (28-43 anni), con il 16% già operativo e il 41% che si prepara a diventarlo, ma la vera sorpresa arriva dalla Generazione X (44-59 anni): in un anno la percentuale di chi tra gli over 40 si dice pronto all’impiego degli algoritmi è infatti salita dal 46% al 56%. Di questi, il 12% già vi ricorre e il 44% vuole cominciare. Chiudono la classifica i Boomers (60-78 anni), con un complessivo 28% (appena un 2% già se ne serve e un 26% disposto a farlo).

I vantaggi dell'AI

Quanto alle ragioni che sostengono questo nuovo fenomeno, quasi la metà (41%) di chi sceglie le possibilità offerte dall’AI afferma che questa tecnologia sia il futuro degli investimenti: il 23% è infatti pronto a riconoscerle la capacità di prendere decisioni migliori di quanto faccia egli stesso (23%) o addirittura rispetto ai grandi gestori (28%). Per Massimo Citoni, country head di eToro Italia, la tecnologia dà ai risparmiatori il modo di accedere a strumenti che prima erano appannaggio solo dei grandi investitori istituzionali. “Sempre più investitori retail stanno prendendo consapevolezza della capacità dell’AI di abbattere le barriere che precludevano l’accesso a informazioni di qualità, permettendo così di prendere decisioni più consapevoli”.

Il fattore umano resta centrale

Resta comunque centrale, almeno per ora, il ruolo umano, quello delle persone che optano per uno strumento o un altro. “Dobbiamo comunque ricordare sempre che la tecnologia non può sostituire totalmente il fattore umano e che le decisioni prese devono essere comprese”, ricorda Citoni. “Occorre continuare a lavorare affinché ci sia una maggiore educazione finanziaria e quindi una maggiore consapevolezza da parte degli investitori”.