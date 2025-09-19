Ecco gli occhiali che dialogano con l’IA

A detta di Mark Zuckerberg offrono la "superintelligenza". Per Francesco Milleri garantiscono "orizzonti nuovi". Meta e EssilorLuxottica hanno rinnovato la loro partnership lanciando un nuovo modello di occhiali intelligenti con display sulla lente – come i vecchi e pioneristici Google Glass – e comandi attivabili con i gesti come nell’iconico film "Minority Report".

Sono i Meta Ray-Ban Display, il visionario dispositivo indossabile lanciato da Mark Zuckerberg all’evento "Connect", insieme a due altri prodotti, gli Oakley Meta Vanguard e la nuova generazione di Ray-Ban Meta, con cui la società – con la consolidata collaborazione di EssilorLuxottica – si porta avanti nella sfida di settore con Samsung, Google e Snapchat.

I Meta Ray-Ban Display hanno uno schermo ad alta risoluzione nell’angolo destro della lente visibile solo a chi li indossa, su cui si possono svolgere attività quotidiane come controllare messaggi, mappe e social, fare foto e video, sentire musica (ha altoparlanti integrati) e consultare l’IA del gruppo senza dover usare il telefono. La particolarità è che va oltre i comandi touch: è dotato di un braccialetto, il Meta Neural Band, che sfrutta l’elettromiografia e interpreta i gesti dell’attività muscolare per navigare tra le funzioni degli occhiali, solo con piccoli movimenti delle mani. Promette una batteria fino a 18 ore e ha una custodia che consente la ricarica. Sarà disponibile dal 30 settembre negli Stati Uniti a partire da 799 dollari, dal 2026 in altri Paesi.

"Gli occhiali sono l’unico strumento che consente all’intelligenza artificiale di vedere ciò che vedete, sentire ciò che sentite" e, alla fine, "generare ciò che volete generare, come immagini o video", ha detto Zuckerberg.

"Con quest’ultima innovazione – aggiunge Francesco Milleri, presidente e ad di EssilorLuxottica – disegniamo orizzonti nuovi". E continua: "In pochi anni abbiamo integrato in modo del tutto invisibile un universo di tecnologie all’avanguardia in un paio di occhiali iconici, raggiungendo i consumatori in tutto il mondo grazie alla nostra rete distributiva globale. Così abbiamo trasformato gli smart eyewear in un accessorio desiderato e indossato da milioni di persone. E adesso puntiamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi".

L’altro dispositivo, l’Oakley Meta Vanguard, dedicato aglio sportivi, sarà disponibile anche in Italia.

Red. Eco.