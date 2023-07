Easyjet cancella 1700 voli in estate. Colpa degli scioperi. Disagi anche in Italia

Non c’è pace nei cieli. Dopo la questione del caro biglietti (con le principali compagnie aeree convocate da Mister prezzi) e gli scioperi in programma per il settore, arriva l’annuncio di Easyjet, una delle principali compagnie low cost, che ha cancellato 1700 voli, di cui alcuni interessano anche l’Italia.

Easyjet ha cancellato 1700 voli questa estate

Quali voli sono stati cancellati

La compagnia aerea britannica Easyjet ha cancellato circa 1.700 voli da qui alla fine dell'estate a causa delle restrizioni del controllo del traffico aereo in Europa, principalmente da e per l'aeroporto londinese di Gatwick.

Da quanto si apprende in circa 134 casi i voli cancellati coinvolgono anche un aeroporto d’arrivo o partenza in Italia.

Le motivazioni

"L'intero settore sta vivendo condizioni difficili quest'estate, con spazi aerei più limitati a causa della guerra in Ucraina e potenziali nuovi scioperi" dei controllori del traffico aereo, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

La compagnia: disagi limitati

"Abbiamo quindi apportato alcuni aggiustamenti preventivi al nostro programma", ma si tratta di modifiche minori, insiste la compagnia, mentre "più di 90.000 voli" Easyjet saranno effettuati in questo periodo.

La compagnia assicura che il 95% dei clienti interessati dalle cancellazioni ha già un posto su un altro volo.

Il caso estate 2022

Nel comunicato, Easyjet non cita i controllori di volo francesi, ma gli scioperi degli ultimi mesi contro la riforma delle pensioni stanno colpendo le compagnie aeree che sono spesso costrette a bypassare il Paese, come ha sottolineato a giugno Willie Walsh, capo dell'International Air Transport Association (Iata), la loro principale organizzazione mondiale. Secondo la compagnia, le cancellazioni dei voli di Easyjet non sono legate alla carenza di piloti o di equipaggi, come era successo l'anno scorso quando si erano registrate scene di caos negli scali britannici, file interminabili e numerosi voli annullati.