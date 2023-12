È caccia ai fondi

Il primo capitolo della manovra che potrebbe essere in bilico è quello sul fisco. Per confermare il taglio del cuneo anche nel 2025 (con uno sconto sui contributi del 7 % fino a 25mila euro di retribuzione annua e al 6% fino alla soglia dei 35mila euro) con un guadagno netto in busta paga di 100 euro al mese in media, il governo deve trovare 10 miliardi di euro, senza ricorrere a nuovo deficit come fatto quest’anno. L’obiettivo dell’esecutivo resta il rendere l’intervento sulle busta paga strutturale e non una tantum, come previsto in Manovra. Stesso copione per l’accorpamento delle aliquote intermedie Irpef previsto dall’avvio del primo modulo della riforma fiscale. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Irpef sarà al 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro, al 35 per cento per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro, al 43% per i redditi che superano 50mila euro. Oltre questa soglia si azzerano anche i vantaggi fiscali derivanti dalla rimodulazione delle aliquote. L’intervento sulle tasse (che porterà in media, secondo Bankitakia, ad un risparmio di 600 euro all’anno a famiglia) costa circa 5 miliardi. Somma che il governo dovrà trovare nel 2025.