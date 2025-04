E-bike e batterie cinesi. Prezzi stracciati, muro Ue

Il dumping è una pratica commerciale scorretta che consiste nel vendere i propri prodotti a prezzi stracciati, spesso inferiori ai costi di produzione, con l’intento di mettere fuori mercato la concorrenza. La Cina è in prima fila su questo terreno. I settori colpiti dal dumping cinese spaziano dal tessile e l’abbigliamento al campo tecnologico, fino alle auto elettriche. Anche le biciclette e le e-bike non sono esenti, tanto da portare la Commissione Europea a imporre dazi antidumping fino al 48,5%. Per le e-bike, nel 2019 l’Unione europea ha introdotto dazi del 79% su alcuni marchi cinesi. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, i prezzi applicati dai produttori cinesi, sostenuti da sussidi pubblici, sono inferiori anche del 30-40% rispetto a quelli europei. Lo stesso discorso vale anche per le batterie per veicoli elettrici prodotte in Cina, che costano fino al 40% in meno rispetto a quelle europee. Infine, anche per le auto elettriche cinesi, come Byd, Mg e Geely, i forti sussidi statali cinesi permettono di abbattere i costi. Per proteggere le case automobilistiche italiane ed europee nel 2023 l’Ue ha avviato un’indagine antidumping.