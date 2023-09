Due ore di permesso ai dipendenti per accompagnare i figli a scuola

In vista della riapertura delle scuole primarie, in programma la prossima settimana, Autostrade per l’Italia ha accordato, per tutti i genitori dipendenti del Gruppo non turnisti e con figli in età di scuola primaria, un permesso di 2 ore retribuite per poter accompagnare i propri figli nel loro primo giorno di scuola. L’accordo siglato ieri va in continuità con i miglioramenti introdotti già nel nuovo Ccnl in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità. "Il primo giorno di scuola dei nostri figli – dichiara Gian Luca Orefice (nella foto), direttore Human Capital Organization and HSE di Autostrade per l’Italia – è un tassello fondamentale per l’istruzione e la crescita dei ragazzi, per costruire le persone e la società di domani. Ma è anche un momento importante per la famiglia e per ciascun genitore: un diritto che va tutelato".