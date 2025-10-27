Droni per portare farmaci e sangue alle isole Eolie, decolla il progetto. Costi e tempi: ecco i vantaggi

Messina, 27 ottobre 2025 – Un esperimento del genere era stato tentato a Londra, per collegare due ospedali distanti fra loro un’ora e mezza di auto: i droni hanno impiegato soltanto 5 minuti. In Veneto lo sperimenteranno presto, ma lì è tutta pianura. Ora sarà l’Azienda provinciale di Messina a mettere in atto la stessa iniziativa ma con una difficoltà in più e non da poco: sorvolare il mare per collegare le isole dell’arcipelago delle Eolie-Lipari e le zone montane più impervie: i droni, infatti, trasporteranno farmaci, sangue ed emocomponenti nei territori difficili da raggiungere. Partiranno dal Simt-Servizio di immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale di Patti (Me).

Il progetto rientra nel più ampio piano di innovazione tecnologica e telemedicina promosso dall’Azienda sanitaria e dal suo direttore generale, Giuseppe Cuccì, con l’obiettivo di impiegare le nuove tecnologie sia per ridurre la distanza fra la sanità e i pazienti, sia – come in questo caso – per rimuovere le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari tra la costa e le isole. Coordinata dal direttore del Simt di Patti, Gaetano Crisà, e sviluppata da ABzero, spin-off della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, l’idea nasce dall’esigenza di garantire la tempestiva disponibilità di emocomponenti per i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie insulari.

I dettagli del progetto

Dopo una prima fase sperimentale, si è proceduto con i test, che hanno dato ottimi risultati. Collaudati a settembre, ora i droni sono pronti per il decollo. “Il trasporto è ufficialmente autorizzato dall’Enac - spiega Cuccì - e si avvale di strumenti sofisticati, ma facilmente utilizzabili, che noi vorremo impiegare non solo in situazioni di emergenza, ma anche in quelle ordinarie”. Mettendo a disposizione del servizio pubblico una tecnologia che accelererebbe i tempi e ridurrebbe notevolmente i costi richiesti dal trasporto tradizionale. “L’attivazione del trasporto di sangue e farmaci con droni tra l’ospedale di Patti e l’ospedale di Lipari rappresenta un passo avanti concreto per la sanità delle isole Eolie – prosegue il dg Cuccì -. Siamo soddisfatti perché, in un’area dove l’accessibilità dipende da collegamenti marittimi soggetti a meteo, orari e possibili sospensioni, i droni riducono sensibilmente i tempi di consegna e aumentano l’affidabilità del servizio. Questo progetto migliora la capacità di risposta nelle urgenze, tutela la sicurezza dei pazienti e integra in modo efficiente la logistica sanitaria esistente, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle norme vigenti”. Mai più isole senza medicine, dunque.

Come funziona il servizio e quanto si risparmia

Dotati di capsule intelligenti (‘Smart capsule’) che consentono il monitoraggio in tempo reale di temperatura, umidità, vibrazioni e integrità del contenuto, i droni trasportano il materiale sanitario garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e qualità previste per gli emocomponenti. Il risparmio in termini di tempo e costi è confermato dai numeri: stando ai dati forniti dalla startup sviluppatrice, il sistema consente una riduzione dell’80% dei tempi di trasporto e una diminuzione dei costi diretti di oltre il 40% rispetto ai mezzi convenzionali. Basti pensare che la prima rotta sulla quale sono state condotte le prove di volo, la Patti – Vulcano – Lipari, lunga circa 37 chilometri, è stata percorsa in soli 27 minuti (il trasporto tradizionale via mare, in ottime condizioni, richiede circa un’ora e mezza). Non è difficile immaginare quanto questo ausilio potrebbe essere rivoluzionario per il servizio sanitario nazionale.

“Da strumento di guerra a portatore di pace e salute”

“I risultati ottenuti a Patti rappresentano una prima assoluta nel panorama nazionale - spiega Gaetano Crisà – e dimostrano che il trasporto biomedicale tramite droni è tecnicamente sicuro, economicamente sostenibile e clinicamente utile. La differenza in termini di efficienza e, soprattutto, di vite salvate è impareggiabile. Inoltre, la piattaforma ‘Smart Capsule’ potrà essere integrata anche su mezzi terrestri o elicotteri, creando un ecosistema logistico multimodale per l’intera rete sanitaria messinese”. In sostanza, conclude Cuccì, “l’intento è cambiare la percezione del drone, attualmente associato per lo più a contesti di guerra e morte. Dimostriamo che può essere anche uno strumento portatore di pace, salute e solidarietà umana”.

Di questo e di molti altri interventi sul territorio, resi possibili dall’uso dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario, si parlerà nel convegno ‘Medicina di prossimità: risposte nuove per bisogni complessi', previsto a Palermo, il 28 ottobre, nell’ambito della quinta edizione di ExpoMedicina, il Salone euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità, in corso in questi giorni alla Fiera del Mediterraneo.