La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
EconomiaDroni per portare farmaci e sangue alle isole Eolie, decolla il progetto. Costi e tempi: ecco i vantaggi
27 ott 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
27 ottobre 2025

Droni per portare farmaci e sangue alle isole Eolie, decolla il progetto. Costi e tempi: ecco i vantaggi

Velivoli senza pilota da Messina a Lipari per il trasporto di materiale sanitario. L'idea sviluppata ABzero, spin-off della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, col coordinamento del Simt. “Una prima assoluta nel panorama nazionale”. Come funziona

Il drone con la 'smart capsule' per il trasporto di materiale sanitario, progettato da ABZero. Nel rettangolo la tratta da Messina alle Eolie

Per approfondire:

Messina, 27 ottobre 2025 – Un esperimento del genere era stato tentato a Londra, per collegare due ospedali distanti fra loro un’ora e mezza di auto: i droni hanno impiegato soltanto 5 minuti. In Veneto lo sperimenteranno presto, ma lì è tutta pianura. Ora sarà l’Azienda provinciale di Messina a mettere in atto la stessa iniziativa ma con una difficoltà in più e non da poco: sorvolare il mare per collegare le isole dell’arcipelago delle Eolie-Lipari e le zone montane più impervie: i droni, infatti, trasporteranno farmaci, sangue ed emocomponenti nei territori difficili da raggiungere. Partiranno dal Simt-Servizio di immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale di Patti (Me).

Il progetto rientra nel più ampio piano di innovazione tecnologica e telemedicina promosso dall’Azienda sanitaria e dal suo direttore generale, Giuseppe Cuccì, con l’obiettivo di impiegare le nuove tecnologie sia per ridurre la distanza fra la sanità e i pazienti, sia – come in questo caso – per rimuovere le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari tra la costa e le isole. Coordinata dal direttore del Simt di Patti, Gaetano Crisà, e sviluppata da ABzero, spin-off della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, l’idea nasce dall’esigenza di garantire la tempestiva disponibilità di emocomponenti per i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie insulari.

I dettagli del progetto

Dopo una prima fase sperimentale, si è proceduto con i test, che hanno dato ottimi risultati. Collaudati a settembre, ora i droni sono pronti per il decollo. “Il trasporto è ufficialmente autorizzato dall’Enac - spiega Cuccì - e si avvale di strumenti sofisticati, ma facilmente utilizzabili, che noi vorremo impiegare non solo in situazioni di emergenza, ma anche in quelle ordinarie”. Mettendo a disposizione del servizio pubblico una tecnologia che accelererebbe i tempi e ridurrebbe notevolmente i costi richiesti dal trasporto tradizionale. “L’attivazione del trasporto di sangue e farmaci con droni tra l’ospedale di Patti e l’ospedale di Lipari rappresenta un passo avanti concreto per la sanità delle isole Eolie – prosegue il dg Cuccì -. Siamo soddisfatti perché, in un’area dove l’accessibilità dipende da collegamenti marittimi soggetti a meteo, orari e possibili sospensioni, i droni riducono sensibilmente i tempi di consegna e aumentano l’affidabilità del servizio. Questo progetto migliora la capacità di risposta nelle urgenze, tutela la sicurezza dei pazienti e integra in modo efficiente la logistica sanitaria esistente, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle norme vigenti”. Mai più isole senza medicine, dunque.

Come funziona il servizio e quanto si risparmia

Dotati di capsule intelligenti (‘Smart capsule’) che consentono il monitoraggio in tempo reale di temperatura, umidità, vibrazioni e integrità del contenuto, i droni trasportano il materiale sanitario garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e qualità previste per gli emocomponenti. Il risparmio in termini di tempo e costi è confermato dai numeri: stando ai dati forniti dalla startup sviluppatrice, il sistema consente una riduzione dell’80% dei tempi di trasporto e una diminuzione dei costi diretti di oltre il 40% rispetto ai mezzi convenzionali. Basti pensare che la prima rotta sulla quale sono state condotte le prove di volo, la Patti – Vulcano – Lipari, lunga circa 37 chilometri, è stata percorsa in soli 27 minuti (il trasporto tradizionale via mare, in ottime condizioni, richiede circa un’ora e mezza). Non è difficile immaginare quanto questo ausilio potrebbe essere rivoluzionario per il servizio sanitario nazionale.

“Da strumento di guerra a portatore di pace e salute”

“I risultati ottenuti a Patti rappresentano una prima assoluta nel panorama nazionale - spiega Gaetano Crisà – e dimostrano che il trasporto biomedicale tramite droni è tecnicamente sicuro, economicamente sostenibile e clinicamente utile. La differenza in termini di efficienza e, soprattutto, di vite salvate è impareggiabile. Inoltre, la piattaforma ‘Smart Capsule’ potrà essere integrata anche su mezzi terrestri o elicotteri, creando un ecosistema logistico multimodale per l’intera rete sanitaria messinese”. In sostanza, conclude Cuccì, “l’intento è cambiare la percezione del drone, attualmente associato per lo più a contesti di guerra e morte. Dimostriamo che può essere anche uno strumento portatore di pace, salute e solidarietà umana”.

Di questo e di molti altri interventi sul territorio, resi possibili dall’uso dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario, si parlerà nel convegno ‘Medicina di prossimità: risposte nuove per bisogni complessi', previsto a Palermo, il 28 ottobre, nell’ambito della quinta edizione di ExpoMedicina, il Salone euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità, in corso in questi giorni alla Fiera del Mediterraneo.

 

